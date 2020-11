Ansu Fati estuvo a nada de ser jugador del Manchester United

Inglaterra.- El equipo del Manchester United fue uno de los que pujaron por la joya del Barcelona, Ansu Fati y quien estuvo cerca de convertirse en un Red Devil, pero la directiva catalana decisión rechazar una oferta de 150 millones de euros por su transferencia, esto por verle al español como la nueva mina de oro para el Barcelona.

En las últimas horas Jorge Mendes, el hombre detrás de grandes deportistas y que es el representante de Ansu Fati, reveló que el cuadro inglés estaba decidido a pagar 150 mde en este verano por el juvenil, pero cuando se le llevó la propuesta al Barcelona ellos dijeron no desde un inicio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo con Sport de España quien fue el medio que reveló la información a raiz de esta propuesta y de la facilidad de los grandes equipos en ofrecer cantidades enormes de dinero, el Barcelona se inclinó por cerrar todas las posibilidades de que Ansu Fati pueda salir y le pusieron una cláusula de 400 millones de euros.

Pero las cosas no quedan ahí pues el famoso representante (Jorge Mendes) no se quedará con los brazos cruzados y lanzará más adelante una nueva propuesta a otros equipos para que se puedan llevar a su cliente, esto pues a su consideración no recibe lo que se espera en el Barcelona. Además de que con la crisis financiera que vive el equipo sabe que una cifra aun mayor sería casi imposible de rechazar.

Ansu Fati quien actualmente cumplió 18 años y se había convertido en la revelación de esta campaña con el Barcelona tuvo una grave lesión que lo dejará fuera de competencia por lo siguientes 4 meses como minino luego de una rotura en el menisco. Su temporada con el "nuevo Barcelona" aportaba 5 goles y 4 asistencias lo que lo dejaba bien parado ante su entrenador.

Ansu Fati con la Selección Española ante Alemania | Foto: Twitter Selección de España

Por ahora ha iniciado su proceso de recuperación y si todo sale bien, se espera que para el próximo año en la segunda vuelta de la temporada ya pudiera aparecer. Fati además de una baja sensible para el equipo Culé ante los malos resultados también es una considerable para la Selección de España que aunque con su corta edad no tiene tanto peso si era ya una constante en las convocatorias de Luis Enrique.

Ante la salida inminente de Lionel Messi, el nacido en Guinea-Bissau pasaría a ser la nueva estrella del futbol español y del Barcelona. Desde su debut con 16 años se le ha visto como el sucesor natural del argentino y ahora que ese día se acerca cada vez más las cosas se ponen más serias para él. En lo que respecta a Messi, podría decir adiós en junio del 2021 con alguna sorpresa.