"Ante "Canelo" será un combate callejero": Golovkin

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.- El pugilista kazajo, Gennady Golovkin, sabe que la pelea del próximo sábado ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez será la más importante de su carrera y reconoció que el púgil mexicano jamás le rehuyó a pelear.

Tras haber ganado contundentemente ante Julio César Chávez Jr, "Canelo" al ser entrevistado después del combate y al preguntarle por Golovkin, el mexicano dijo "Golovkin, you are next my friend", ante la ovación de los aficionados.

El kazajo estuvo presente en la pelea y al escuchar las palabras, Gennady dijo que buscaba pelear con él y que esta pelea se va llevar a cabo.

Después los dos peleadores confirmarían su combate al presentarse en el cuadrilátero rodeado de sus respectivos equipos.

"Hay que reconocer que 'Canelo' nunca negó que iba a pelear conmigo", dijo Golovkin. "Quizá no era el tiempo correcto. Ambos hemos hecho nuestras carreras y por fin estamos aquí. Estoy contento de que vamos a enfrentarnos".

Golovkin cerró su preparación desde la semana pasada en Los Ángeles, bajo el mando del entrenador mexicano Abel Sánchez, quien aseguró que ‘Canelo’ será el reto más importante en la carrera del kazajo.

"Golovkin está listo en todos los aspectos", señaló Sánchez. "Nunca había visto un muchacho tan enfocado en su trabajo y con tantas ganas de triunfar. Sabe que 'Canelo' es el boxeador más complicado de enfrentar que hay disponible. Y no lo toma a la ligera”.

De la misma manera, Golovkin aseguró que la pelea no será fácil para ninguno de los dos boxeadores, e incluso se atrevió a decir que la segunda mitad del enfrentamiento se parecerá mucho a una “pelea callejera”.

"Esta no será una pelea fácil para él o para mi. Creo que la segunda mitad será de locura, como una pelea callejera”, agregó.

Por último confió en que la pelea del próximo sábado en Las Vegas sea una que pase a la historia, por lo que será un gran día no solo para los protagonistas, sino para el box en general.

"Será una gran pelea histórica en la T-Mobile Arena. Me siento cómodo. Puedo ver que 'Canelo' está listo. Está listo para un negocio serio, una pelea seria. Esta pelea será el mayor regalo para la gente”, concluyó.

Con información de sdpnoticias.com