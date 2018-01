Ante los errores de Muñoz, Puebla ya tendría nuevo arquero

Puebla.- El conjunto de los camoteros del Puebla está haciendo todo lo posible para buscar la salvación, es por eso que durante este mercado de piernas no ha desaprovechado la oportunidad y ha tratado de armarse con lo mejor que se pueda, pues basta decir que realizaron uno de los fichajes más importantes al traer al futbolista Boliviano, Alejandro Chumacero, quien es considerado como uno de los mejores jugadores sudamericanos.

Ahora el equipo dirigido por Enrique "Ojitos" Meza, sabe que la principal zona a reforzarse era la portería, pues hasta el momento ni el ex guardameta del América Moisés Muñoz ni Fabián Villaseñor han respondido con las exigencias de un equipo que está peleando por no descender.

[#ALERTA]#ULTIMAHORA

Tras la actuación de hoy de Moisés Muñoz, el DT Enrique Meza reveló que el @ClubPueblaMX ya está en negociaciones avanzadas por el experimentado arquero Uruguayo del actual Campeón de Colombia @MillosFCoficial

Nicolás Vikonis!!

⚽️ pic.twitter.com/2fcCAEweYD — ®Rumores y fichajes (@Fichajesfutmex) 6 de enero de 2018

Es por eso que la directiva camotera se ha puesto manos a la obra para tratar de arreglar a un nuevo elemento en la puerta. Se trata del uruguayo de origen lituano Nicolás Vikonis, quien milita en el conjunto de Millonarios de la Primera División colombiana, actual campeón de dicho balompió.

Sería un fichajazo. Es un muy buen portero. ¡Nicolás Vikonis! pic.twitter.com/3se7TKz0fE — Información Camotera (@enfranjado44) 6 de enero de 2018

El guardameta uruguayo Nicolás Vikonis, fue pieza fundamental para que el conjunto Millonario lograra su estrella 15 dentro del futbol colombiano, sin embargo, la puerta de salida del arquero se ha abierto luego de la contratación del venezolano Wuilker Faríñez.

Luego de lo visto esta noche con Moisés Muñoz, la directiva del @ClubPueblaMX contrata al portero uruguayo Nicolás Vikonis, viene del fútbol colombiano. ¿Qué les parece? pic.twitter.com/C4G4B8z8gQ — RICARDO CID LOPEZ (@ricardo_cid) 6 de enero de 2018

Así con la llegada de este nuevo elemento elevaría más la pelea por la titularidad del arco poblano, pues los errores garrafales que ha tenido Moisés Muñoz han hecho desesperar a la directiva, razón por la cual el uruguayo ya se encontraría cerca de la franja e inclusive se menciona que estaría llegando para la siguiente semana.

Club Puebla interesado en el guardameta de Millonarios , Nicolas Vikonis . pic.twitter.com/uoxMuyTOll — Fichajes Del FPC (@FichajesFPC2018) 5 de enero de 2018

El elemento uruguayo de 33 años de edad, ya tiene un amplio recorrido en el balompié cafetalero, especialmente con equipos como el Atlético Bucaramanga, Patriotas Boyacá y Millonarios. Mientras que en su país defendió los colores de Huracán Buceo, Fénix, Liverpool, Rampla Juniors y Certio.

Nicolas Vikonis tendría todo arreglado para irse al Puebla de México. pic.twitter.com/uEl3DUmKQF — Millonarios de Colombia (@MillonariosGO) 5 de enero de 2018

Asimismo Nicolás Vikonis, ya ha tenido experiencia en las categorías juveniles de la Selección de futbol de Uruguay tanto en sub 15, sub 17 y sub 20, en los años 1999, 2000 y 2002 respectivamente.