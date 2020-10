Anthony Joshua buscará una excepción de la OMB para pelear con Tyson Fury

El promotor Eddie Hearn, dijo que su representado el campeón de peso pesado unificado de OMB, FIB, AMB e IBO, Anthony Joshua, buscará una excepción para pelear contra el campeón del CMB Tyson Fury en 2021, en un combate entre británicos que desde el año pasado están pidiendo los aficionados.

Joshua se está preparando para enfrentar al retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Kubrat Pulev, el próximo 12 de diciembre, pero también hay un contendiente mandatorio de parte de la OMB, Oleksandr Usyk, esperando entre bastidores.

Usyk está listo para reaparecer en el ring este sábado por la noche, teniedo como rival al ex campeón mundial Derek Chisora en el SSE Arena de Wembley, Inglaterra.

Si Usyk sale vencedor, se encaminaría a su pelea por el título mundial de la OMB.

"Ha accedido a dejar que Anthony Joshua se enfrente a Kubrat Pulev, con respecto a que el ganador se enfrente a él, enseguida. Esta declaración sigue siendo sólida", señaló el co-promotor de Usyk, Alexander Krassyuk, a Sky Sports.

PLANES OPCIONALES

Indicó que: "Nuestro plan es: A) vencer a Derek Chisora, B) presionar a AJ para que cumpla con las reglas de la OMB o dejar el título, C) derrotar a AJ (o cualquier otro campeón o contendiente de la OMB y convertirse en el campeón de peso pesado. Simple y práctico").

En caso de que Joshua se lleve la victoria, tiene la intención de seguir adelante con la finalización de un acuerdo de dos peleas para enfrentarse a Fury el próximo año. Con o sin el título de la OMB, Joshua pretende medirse contra Fury, aunque preferiría que fuera una pelea indiscutible.

"Si Usyk gana, y Joshua vence a Pulev, el fallo establece que Joshua debería pelear contra Usyk a continuación", externó Eddie Hearn.

"Pero si Joshua gana, se postulará a la OMB y dirá: 'Me gustaría pelear contra Fury por el título indiscutible'. La OMB puede decir sí o no".

El promotor quiere que el duelo AJ vs Fury sea por el título indiscutido. "Los cinturones son importantes para Joshua. No ha acumulado estos cinturones y no ha pagado las tarifas de sanción solo para tirarlos. Quiere ser indiscutible. Pero también respetamos a Usyk como retador obligatorio. AJ también le gustaría pelear con Usyk. Él piensa que es un desafío increíble", refirió.