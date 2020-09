Antonieta Gaxiola se visualiza en los Juegos Olímpicos de Paris 2024

Culiacán.- En conferencia de prensa realizada en el auditorio del Instituto Sinaloense de la Cultura Física y el Deporte (ISDE), se presentó a la campeona Nacional de Ciclismo de Ruta 2020 Antonieta Gaxiola, quien fue bien recibida por el sub director del ISDE, Carlos Verdugo, así como por Evodio León Cota, director de Alto Rendimiento.

En el evento, Gaxiola González platicó su experiencia en la justa Nacional, en donde se colgó la medalla de oro, después de una preparación algo diferente, debido a la cuarentena para prevenir contagios por COVID-19, virus que ha afectado a millones de personas a lo largo del mundo.

“El campeonato se llevó a cabo la semana pasada en Aguascalientes, fue una competencia de Ruta Elite, donde estuvimos las mejores niñas de México, con una expectativa muy alta, con la competencia, porque todo el mundo va a demostrar lo que se ha entrado por muchísimo tiempo”, comentó la ciclista sinaloense.

Por otro lado, Antonieta se mostró satisfecha, pero asegura que los campeonatos siguen, y el objetivo no es otro más que seguir obteniendo triunfos en las principales competiciones internacionales para poder pensar en unos Juegos Olímpicos, en este caso, los de París 2024. “El 20 de septiembre salimos a Italia rumbo al Campeonato del Mundo, dónde solamente habrá competencia élite, no habrá sub 23 ni juvenil debido a situación actual que estamos viviendo".

Antonieta Gaxiola en conferencia de prensa | Foto El Debate/ Cristina Félix

"Estaremos compitiendo el día 26, en el Campeonato Mundial de Ruta, 3 compañeras y yo. “ Yo creo que esta medalla abre un buen camino, y lo puedo tomar como una buena racha, para que sea de aquí para arriba. Me da seguridad y motivación. Seguridad en mi misma de poder lograr lo que me proponga si lo trabajo lo suficiente, y motivación para entrar primeramente en el proceso Olímpico", dijo.

"En el ranking mundial, estar presente en las Copas del Mundo para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, y yo creo que si se planea bien, una buena estructura, tengo Fé en que podemos estar presentes”, aseguró la destacada ciclista sinaloense, quien cabe señalar, es hermana de Luz Daniela Gaxiola, quien también es ciclista y está clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio, que estaban planeados para este 2020, pero que debido a la pandemia por COVID-19, se pospusieron para el 2021.