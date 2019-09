Antonio Briseño arremetió contra la prensa por crear el 'CHI-VAR'

Morelia.- Después de la derrota del Guadalajara salió Antonio Briseño y arremetió contra la prensa pues según su criterio ellos son los culpables de que la gente creyera que a Chivas le ayuda el arbitraje.

En el primer tiempo al mismo Briseño se le marco un penal en contra cuando en una jugada dentro del área corto la trayectoria del balón con su mano que con la ayuda del VAR Monarcas se fue arriba en el marcador.

�� Para Antonio Briseño, el mal arbitraje contra @Chivas es por culpa de los medios y mencionar el #CHIVAR. pic.twitter.com/iFohHPRBW3 — PressPort (@PressPortmx) September 21, 2019

Minutos antes de terminar la primera mitad en una serie de rebotes dentro del área purépecha un jugador local toco la pelota con la mano sin la intención pues precedía de un rebote y así lo consideró el árbitro central que no marco penal y el VAR lo avaló.

Y en otra jugada que también generó polémica se dio en los minutos finales cuando chivas estaba al ataque y en otra mano dentro del área de monarcas que el central no vio y que el VAR no revisó lo que podría haber sido la oportunidad del empate.

Briseño después del partido dio declaraciones señaló a la prensa como los culpables de influir en los criterios del árbitro, pues, tras los señalamientos de los medios de comunicación con el tema del ‘ChiVar’, dando a entender que por esa presión los silbantes les marcaban de manera distinta las jugadas.

#Video�� Las palabras de Antonio Briseño tras la derrota de @Chivas �� pic.twitter.com/dKev9r9Yfm — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 21, 2019

“ El problema son ustedes que pusieron Chivar, decían que a nosotros nos ayudaban, que nos marcaban los goles; son diferentes criterios, es parte del fútbol y no pasa nada”.

Sobre el penal no revisado al final no quizo hablar, "No quiero hablar más, por que luego van a decir que yo hablé, es criterio del árbitro y no pasa nada”, comentó Briseño.