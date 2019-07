Antonio Briseño dice que el futbol europeo lo hizo mejor jugador

Guadalajara, Jalisco.- El defensa mexicano Antonio Briseño afirmó este martes que su paso por el Feirense del futbol portugués lo hizo crecer y ser un mejor jugador, por lo que regresa a México para transmitir esa experiencia en Chivas del Guadalajara, su nuevo equipo.

“Crecí bastante al estar en una liga competitiva con equipos como el Porto, el Benfica, crecí con la técnica, con los pases largos. Si puedo decir que soy un mejor jugador que cuando me fui, eso sí puedo decirlo”, aseguró el defensor durante su presentación con el equipo este martes.

Briseño salió de México en 2017 para fichar con el Feirense, equipo en el que se mantuvo hasta inicios de julio pasado luego de ser anunciado como el nuevo refuerzo del plantel rojiblanco.

El defensor, quien conquistó el campeonato de liga con Tigres en 2015, aseguró que no pudo decir que no a Chivas y desaprovechar la oportunidad de estar en el “equipo más grande” de México.

Cuando te dicen que Chivas, el equipo más grande de México, quiere contratarte no puedes decir que no, esas oportunidades en la vida hay que aprovecharlas y no la dejé pasar, sé la responsabilidad que es Chivas y estoy muy contento de estar aquí”, afirmó.