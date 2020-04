Antonio Briseño fue buscado por el Real Madrid

Guadalajara.- En 2011 el defensa central Antonio “Pollo” Briseño tocó la cima al consagrarse campeón del mundo Sub 17 con la selección mexicana, y a raíz de eso le llovieron ofertas para emigrar al “viejo continente” antes de cumplir los 18 años.

Briseño afirma que después de su gol en la final ante Uruguay fue buscado para formar parte de las fuerza básicas de equipos como Real Madrid de España y el Manchester City de Inglaterra.

En caso de haberse ido, el canterano de los rojinegros del Atlas hubiera tenido un proceso parecido al de Carlos Vela, quién se mudó a Londres en 2005 con el Arsenal tras ganas el mundial Sub 17 en Perú.

A los 17 años quedaba libre, era solo pagar el derecho de formación. Al final yo creo que me dio un poco de miedo, me decían mejor quédate y busca consolidarte en México. Lo que no imaginé es que la Liga se iba a llenar de extranjeros y que se iba a acabar la regla del 20/11 en ese momento”, dijo “El Pollo”.

A sus 25 años, Briseño trata de consolidarse con las Chivas como titular de Luis Fernando Tena, y agrega que no se arrepiente el no haber partido a Europa pues al final si tuvo la oportunidad de jugar en una liga importante como la Portuguesa, y hoy viste los colores del Rebaño Sagrado.

Tuve un pre contrato, pero no lo firme, con el Sassuolo de Italia. No me arrepiento de nada porque estoy en las Chivas, el equipo más importante del México y estoy muy contento. Poco o mucho estoy contento de lo que he hecho en mi carrera”, concluyó.