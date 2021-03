Antonio Carlos Santos se apunta a la apuesta de Faitelson y el Burro Van Rankin

Ciudad de México.- David Faitelson, el periodista de ESPN lanzó este viernes una apuesta en redes sociales para el conductor de Televisa, Jorge "El Burro" Van Rankin para el Clásico Nacional, Chivas vs América del vecino 14 de marzo en la fecha 11 de la Liga MX.

El trabajador de la cadena deportiva decidió apostar en favor de Chivas pero nada que ver con un reto convencional de perder la cabellera, sus propios hogares o algún otro tipo sin objetivo, sino una buena causa para alguna institución de niños con cancer.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Mi querido @burrovan Voy Chivas, pero dejemos de apostar tonterías como caballeras, casas, etc…Vamos a ayudar a quienes más lo necesiten. Veinte mil pesos donados para una institución de niños con cáncer", escribió David Faitelson. .

Leer más: David Faitelson apuesta 20 mil pesos para el Chivas vs América

Por lo pronto el locutor de radio no se ha manifestado ante el lanzamiento que brindó el periodista, no obstante, quien si lo hizo fue el legendario ex jugador del Club América, Antonio Carlos Santos, quien aplaudió la apuesta que decidió participar con 50 mil pesos.

"Querido amigo @Faitelson_ESPN entro con otros 50 mil para esta causa tan noble y arriba las Águilas", respondió el "Negro" Santos a la publicación del comentarista.

El buen gesto que planea brindar David Faitelson generó que varias cuentas de instituciones de niños con cáncer etiquetaran en sus tuits al periodista, para que tome en cuenta donar el dinero del vencedor en alguna de ellas.

Querido amigo @Faitelson_ESPN entro con otros 50 mil para esta causa tan noble ������ y arriba las Águilas �� cabrones https://t.co/eRUTGwVOWA — Carlos Santos (@negrosantos13) March 12, 2021

Leer más: Álvaro Morales a Solari: "Prohibido perder contra Chivas"

Chivas recibirá al América en el Estadio Akron con la presencia del público en la reapertura del recinto de Zapopan. En punto de las 20:00 horas (Tiempo de México), dará comienzo el Clásico de Clásicos, siendo las Águilas las favoritas en conseguir las tres unidades.