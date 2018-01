Antonio Conte le vuelve a tundir con todo a José Mourinho

Londres, Inglaterra.- El futbol de inglés suele caracterizarse por ser muy apasionante en todo el sentido de la palabra, tanto los jugadores en la cancha como los entrenadores desde el banquillo. El más claro ejemplo de esto último es lo que ha venido sucediendo entre dos de los mejores entrenadores de la Premier League como lo son Antonio Conte y José Mourinho.

Respuesta de Antonio Conte:



“Cuando tu objetivo es ofender e insultar a una persona, eres un hombre pequeño. Recuerdo cuando ofendió a Claudio Ranieri por su inglés. Después cuando fue destituido Ranieri, se puso una camiseta de apoyo a Ranieri. Él es falso”. pic.twitter.com/uNFFGq10kK — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) 6 de enero de 2018

Pues desde hace ya varios días ambos personajes se han enfrascado en una guerra de declaraciones, sin embargo, cuando parecía que todo se estaba calmando, el italiano Antonio Conte actual técnico del Chelsea, volvió a la carga en contra del portugués tras calificarlo como un "pequeño hombre", abriendo a´si un capítulo más de esta "guerra".

El viernes pasado, el entrenador del Manchester United lanzó acusaciones de amaño del Chelsea y tras de empatar a cero goles ante el Norwich City, en donde los "blues" tendrán la obligación de disputar un segundo duelo de desempate en la tercera ronda de la FA Cup, el italiano respondió a todo lo dicho por Mou.

"Todos le conocemos muy bien, pero es siempre lo mismo. Son sus maneras", fueron las palabras expresadas por parte del entrenador Antonio Conte.

El italiano dijo que para él no era sorpresa que José Mourinho realizara esas acusaciones, ya que es una persona que nada más trata de hacer daño. "Cuando tratas de hacer daño a una persona, especialmente si sabes bien la verdad de lo ocurrido, que el tribunal me declaró inocente, entonces significa que te comportas como un pequeño hombre".

"He cometido errores en el pasado. Y haré menos, pero creo que los cometeré. Lo que nunca me ha pasado y no me sucederá jamás es que me suspendan por haber amañado un partido", expresó en su momento Mourinho de Antonio Conte tras las acusaciones de amaños cuando era entrenador de la Juventus.

Cabe recordar que el entrenador italiano fue suspendido en el año 2012 luego de una investigación realizada por fraude deportivo por no haber denunciado hechos de corrupción durante un partido del Siena. Sin embargo, posteriormente años más tarde, Antonio Conte fue absuelto del escándalo.

El día de ayer el italiano señaló que José Mourinho sufría demencia senil luego de que el portugués lo llamara payaso tanto a él como al entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, por la manera en la que cada uno viven los partidos.