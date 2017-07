Antonio Margarito regresa al ring en septiembre

Ciudad de México.- De arranque estaba presupuestado que el 'Tornado de Tijuana' subiera al ensogado para el 26 de agosto, pero al concretarse para ese día el regreso de Floyd Mayweather y el de Miguel Cotto, optaron por recorrer una semana más su vuelta al ensogado y él no tuvo problema en lograrlo.

"Justo acabo de hablar con Zanfer, me acaban de decir que tentativo para el 2 de septiembre, me dicen que 'Maromerito' quiere la revancha, yo no tengo problema, lo que quiero es pelear y se mantiene Chihuahua como posibilidad así que cada vez es más factible mi regreso", dijo el excampeón mundial welter.