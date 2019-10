Antonio 'Pollo' Briseño ahora es modelo

Guadalajara.- Después de que pasara un poco la polémica en la que se vio involucrado, Antonio 'Pollo' Briseño comienza a incursionar en el mundo del modelaje profesional para una reconocida marca de ropa.

Briseño quien se encuentra de "vacaciones" después de la dura lesión que le provocó a Giovani Dos Santos, ha decidió ser la imagen para presentar la nueva colección de ropa de invierno para H&M.

El 'Pollo' Briseño posó de la mejor manera ante las cámaras luciendo diferentes outfits, donde se le ve tranquilo y cómodo. La fotografías ya se encuentran en la pagina web tanto como en sus redes sociales.

Antonio Briseño ya seleccionó sus favoritos de Fall Fashion�� ¿Tú ya tienes los tuyos? Consíguelos en tienda y online ���� #HM #HMMan https://t.co/1AamcihFcQ pic.twitter.com/4PnawcQlAf — H&M Mexico (@hmmexico) October 10, 2019

Además no solo Briseño estuvo en la campaña si no que su compañero de profesión Emre Can, jugador de la Juventus formó parte de la campaña.