Antonio Rosique revela la historia detrás su apodo "Manos de gasero" impuesto por Christian Martinoli

México.- Uno de los conductores deportivos más queridos de la televisión mexicana es Antonio Rosique, su paso por Azteca y lo ha catapultado como una de las voces más características del deporte, además de ser la figura del Exatlón. Pero también tiene su lado curioso como el apodo que lo acompaña desde hace años gracias a Christian Martinoli.

En una entrevista con Javier Alarcón en su canal de Youtube, Rosique comentó el comienzo de la gran revolución de TV Azteca con Martinoli, Dr. García y él al mando de los deportes tras la salida de José Ramón Fernández y como el paso de los años trabajando junto a ellos le dieron también su sello como el apodo que ahora es casi su marca.

Antonio Rosique comenta que hace algunos años Martinoli gracias a su forma tan hábil de pensar logró encontrarle un apodo que perduraría hasta el día de hoy. El narrador comenta que todo inició cuando iba a hacer ejercicio en Coyoacán en la Ciudad de México que al finalizar su rutina siempre se tomaba un jugo de zanahoria y así lo hizo por algunos meses

"Me empecé a tomar un jugo de zanahoria por dos meses seguidos, pues parece increíble pero sí pasa, se me entintaron de naranja las palmas de las manos. El tema es que yo soy daltónico y los cambio de color no los capto tan rápido", dijo. Y fue ahí donde Martinoli entro en acción y cuestiono el porque tenía así sus manos dando el paso al apodo que ya todos conocen.

"Un día Martinoli voltea y me ve las manos y dice ¿por qué tienes las manos naranjas? Tus manos parecen las manos de estos weyes que cargaban tanques de gas que traían los guantes anaranjados, entonces el tipo me empieza a decir tienes manos de gasero y se quedó y yo deje de tomar jugo de zanahoria", comentó el narrador.

Así fue como llegó el apodo para quedarse y ahora en el mundo deportivo y entre sus amigos. Antonio Rosique apenas tiene algunos días desde que regresó a México luego de su travesía en República Dominicana en el Exatlón México al estar casi 8 meses en grabaciones de la 4ta temporada y se espera que para mediados del años de nueva cuenta viaje al caribe a grabar la 5ta temporada.