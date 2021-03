Antonio Valencia quiere retirarse con Gallos Blancos

Antonio Valencia tiene claro como va terminar su futuro futbolistico, y sabe y lo tiene claro que pondrá fin en el futbol mexicano con su equipo actual los Gallos Blancos del Querétaro.

El mediocampista ecuatoriano declaró que se siente muy agusto en su nuevo equipo en una liga en la cual nunca habia jugado, es por eso que ha decidido poner fin a su carrera en la primera división de México.

"Estoy seguro que Gallos será mi último equipo, hablé con mi familia, pronto cumpliré 36 años. Estoy disfrutando mi paso por aquí y estoy más que seguro que aquí me voy a retirar", comentó en rueda de prensa.

Valencia llegó al futbol mexicano este 2021, después de ponerl fin a una carrera de cinco meses inactivo tras terminar su vínculo con la Liga Deportiva Universitaria de Quito de su país.

El ecuatoriano quiere que se le recuerde con mucho cariño en los Gallos Blancos el día que se retire de su carrera profesional.

"(Cuando me retire) me gustaría que me recuerden con mucho cariño, que la afición de Querétaro me tenga presente como gran profesional y persona y cuando visite de nuevo la ciudad que la gente me tenga presente que hice un buen trabajo", añadió el antiguo elemento del Manchester United inglés.

Valencia asegura que el nivel del futbol mexicano es muy bueno y tiene grandes jugadores en los equipos como es el caso de Rogelio Funes Mori con Rayados y Andre Pierre-Gignac de Tigres.

"La Liga mexicana me parece competitiva, está entre las cinco mejores del mundo. En la Liga Mx los equipos siempre quieren atacar, incluso cuando ganan 2-0. Creo que hay momentos en que los árbitro pueden dejar pasar jugadas y sería más competitivo, no se pausaría tanto", añadió.