Anuncian Mundial de Taekwondo en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Guadalajara será sede del Mundial de Taekwondo que tendrá lugar en el Centro Acuático de Zapopan del 13 al 20 de noviembre de este año.



Para este evento se espera la participación de mil 200 atletas y 400 entrenadores de 160 países, por lo cual se espera una derrama económica de 150 mil 170 millones de pesos no sólo por los competidores y sus acompañantes, sino por la gente que vendrá de fuera junto con los aficionados tapatíos que asistirán, según informó titular de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Vanessa Pérez Lamas.



La gran novedad del evento es que el Complejo Acuático se adaptará para convertirse en un campo de batalla, por lo cual las albercas quedarán cubiertas de las plataformas en donde se llevarán a cabo los combates, además de que el actual aforo de 5 mil aficionados se ampliará a 6 mil.



El director del Code Jalisco, Fernando Ortega, también manifestó su satisfacción por ser sede del Mundial de Taekwondo 2022.



"Es el evento más importante de taekwondo en el mundo. Este centro acuático sufrirá una transformación. Agradezco a Ana Guevara la creencia en este proyecto, porque al ser un legado de los Juegos Panamericanos, desde entonces no ha tenido un gran evento. Gracias por creer en el deporte. Este centro acuático tiene aforo para 5 mil aficionados, pero tendrá modificaciones para que se amplíe a 6 mil. Es un evento cotizado, tendremos lo mejor del taekwondo, nos dará puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Las demandas técnicas son muchas, el comité organizador ya está trabajando, habrá 5 áreas de competencia, 4 para la primera fase, y una plataforma alta para la fase principal del evento.



Recibiremos mil 200 atletas, 400 entrenadores de 160 países que nos pondrán en los ojos del mundo".



"Las dimensiones para lograr las 5 plataformas era muy complejo adecuarlas en otra parte, por eso agradezco a Ana el apoyo, aquí nos da las condiciones para el despliegue. Creemos que hacer este tipo de eventos alternativos, los costos son los mismos que hubiéramos montado en otra parte.



Las instalaciones fueron concebidas como usos plurifuncionales, pero seguirá siendo de natación.



"Hemos trabajado en arreglar este complejo, las albercas estaban mal, verdes, hemos logrado posicionarlo y recuperar de como los recibimos. La parte del tenis serán integrales. Los jp fueron hace 10 años y no recibieron equipamiento, y llevamos 3 años haciendo modificaciones", puntualizó el dirigente



Por su parte, la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, expresó su beneplácito por tener el evento en Guadalajara.



"Es la suma de esfuerzo de cumplir el sueño. Este evento lo empezamos a cabildear desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque el taekwondo ha sido uno de los deportes más consistentes. En esta ocasión Guadalajara se viste de gala para tener este evento, y no es la primera vez que se hace algo así en Jalisco, ya tuvieron los Juegos Panamericanos (2011), y lo particular es que será aquí en el complejo acuático, es un evento mundial y estoy segura que vamos a cosechar buenos resultados. Significa algo único, porque Guadalajara se pone a la par de las grandes ciudades del mundo", señaló la también medallista de plata en Atenas 2004.

Ana Gabriela Guevara en el anuncio del Mundial de Taekwondo 2022 / Emilio de la Cruz - Reforma



Finalmente, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó la proyección de Guadalajara a nivel internacional.



"Es un día de mucha alegría para Jalisco, nuestra capital toma un liderazgo a nivel internacional. Hace poco se anunció que Guadalajara será sede del Mundial de futbol (2026), además de los Gay Games, y hoy con la suma de voluntades anunciamos que Guadalajara será sede del Mundial de Taekwondo.

Un agradecimiento a Ana Guevara, porque la admiro no sólo como atleta, sino que ha sabido trabajar en condiciones difíciles en medio de la pandemia. Nos vamos a preparar muy bien para que sea un evento que nos ponga muy en alto, estamos más que preparados, y hacerlo en este centro acuático es muy importante porque costó mucho construirlo", estableció el funcionario.