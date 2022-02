Apoyar a Venezuela, la actividad favorita de Sonia O'Neill en este año mundialista

Caracas, Venezuela.- En la zona de Sudamérica se disputará el segundo y último cotejo de las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa Mundial de Futbol en Catar. La Fecha FIFA actual fue reservada tanto para Norteamérica como América Latina. Se cumplirá la antepenúltima cita en las preliminares, donde la Selección de Venezuela tratará de cerrar dignamente su participación en la búsqueda de jugar su primera Copa del Mundo de su historia.

Tristemente la Vinotinto no tiene oportunidad de clasificar, ni siquiera a la zona de repesca para mantenerse con vida de jugar en Catar 2022. Con 10 unidades es último lugar y aspira a 19 puntos. Aunque todavía no es oficial su eliminación sus probabilidades de seguir con el sueño mundialista es escaso, sin embargo a sus aficionados no les interesa ese asunto, pues con la victoria de la semana pasada otorgaron una alegría que no se había percibido a lo largo de las eliminatorias sudamericanas.

Entre las personas que festejaron un gran triunfo por 4-1 sobre la Selección de Bolivia fue la encantadora Sonia María O'Neill. La futbolista de la Selección Femenina de Venezuela admiró el partido desde Croacia. Milita en el equipo ŽNK Split, así que no pudo hacer el viaje a Caracas para admirar el encuentro en el Estadio Agustín Tovar. A pesar de encontrarse a una distancia alentó como una aficionada más y con mucha efusividad gritó los cuatro tantos de su selección varonil.

Sonia O'Neill hizo saber su modo de celebrar el triplete de Salomón Rondón y el tanto que la zaga de Bolivia obsequió a Darwin Machís. Su felicidad que expuso en aquel 28 de enero la planea sostener el vecino martes 1ro de febrero del presente año. La Vinotinto visitará a Uruguay en Montevideo, con la misión de obtener su primera victoria fuera de casa bajo las órdenes de José Néstor Pekerman. María prometió manifestar sus máxima afición, así que el equipo irá al campo a demostrar su mejor versión de los últimos años.

Mientras eso sucede Sonia María O'Neill encuentra el outfit adecuado para un duelo importante de su selección. Así como ella gritará con mucho entusiasmo cada integrante del primer elenco de Venezuela hará lo mismo cuando la "Mujer Maravilla" tenga participación con la Vinotinto Femenil en la Copa América Femenino, torneo continental que planea conquistar junto a sus compañeras, y de paso clasificar a la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda del año entrante.

