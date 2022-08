¡Apunten! Giorgio Chiellini dio a conocer su secreto para triunfar con las mujeres

Estados Unidos.- Giorgio Chiellini se ha hecho tendencia en las redes sociales en los últimos días luego de que diera a conocer que antes de ser futbolista tenía cero oportunidades de salir con una mujer, pues acepta que es un hombre "feo" y que ninguna mujer hubiera aceptado estar con él pero que gracias a que se dedicó al futbol ya no tuvo que preocuparse por ello ya que eso le ayudó mucho, incluso hasta para conocer a su actual esposa.

El nuevo jugador del LAFC de la MLS se sinceró en un podcast en donde dejó claro que él nunca ha sido una persona atractiva y que si no fuera por el futbol estaría solo o con muchas complicaciones para conquistar mujeres. El defensor italiano que brilló en Europa con la Juventus y otros clubes le comunicó a la juventud que su secreto fue dedicarse al futbol y ser reconocido, algo que le costó pero que a la larga le trajo beneficios.

"Mírame que feo soy, no soy nada guapo. Ser un futbolista exitoso me a ayudado a acostarme con más mujeres", fueron las palabras que dijo el jugador al programa "Team Serie A" entre risas. Y es que Giorgio Chiellini es de los defensas que no fueron tan agraciados como otros jugadores que tambien juegan en su posición pero que todo ello lo supo compensar con su futbol, no por nada es Seleccionado Italiano y jugó tanto tiempo al máximo nivel.

Giorgio Chiellini no vive acomplejado con su apariencia y es que en más de una ocasión ha bromeado con su "fealdad" haciendo comentarios en los que se burla de si mismo. Ahora el zaguero aprovechando esa fortuna que le dio el futbol pudo conocer a Carolina Bonistalli quien luego de pasar 4 años como pareja y dos hijos han contraído matrimonio, todo por haber sido jugador de futbol.

Ahora Giorgio Chiellini está en su etapa final como jugador, tiene 38 años y en esta temporada 2022-2023 dejó Europa para probar suerte en Estados Unidos. Ha jugado ya con el LAFC, junto a Carlos Vela y Gareth Bale en el que podría ser su último club antes de pensar en el retiro.