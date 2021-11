¡Apunten la fecha! Julio César Chávez Jr subirá al ring el próximo 18 de diciembre

Sinaloa.- Como ya se había adelantado, Julio César Chávez Jr volverá al ring en este mes de diciembre de 2021 pero no había dicho fecha, eso ya cambió luego de que el mismo, "Hijo de la Leyenda" confirmará en sus redes sociales el día que subirá al ring una vez más. Con un porte sumamente diferente y sin tanto juegos Chávez Jr anunció que está preparándose para el próximo 18 de diciembre y todo a punta que el combate se llevará en la ciudad de Culiacán de donde es originario.

Con un porte muy diferente, más tranquilo y hasta serio, Julio César Chávez Jr pidió el apoyo de todos en sus redes para que dentro de un mes salga a darlo todo para pelear y ganar su primera pelea en mucho tiempo. Tambien aseguró que está 100% confiado que está será la buena luego de las decepciones pasadas, espera que su preparación totalmente centrada en boxeo y nada de distracciones le ayuden para ganar la pelea y sobre todo ganarse de nuevo el cariño y aprobación del público.

"El 18 de diciembre voy a pelear, para que me apoyen y voy a ganar porque ahora sí estoy más tranquilo. Me voy a preparar mucho mejor, más a gusto" dijo en un clip de sus historias de Instagram. Tambien reveló que sus peleas pasadas tuvieron errores puntuales porque se preocupó por él previo a las peleas, asegura que él vio por muchos pero nadie por él cuando más necesitaba que así fuera, "Yo me preocupaba por todos y nadie se preocupaba por mí. Ahora me preocupo por mí mismo y no me preocupo por nadie", agregó el púgil.

Julio César Chávez Jr volverá al ring en diciembre | Foto: Instagram Julio César Chávez Jr

Por el momento no se sabe quién será el rival de Chávez Jr y aunque se especula que la batalla será en Culiacán, tambien es algo que no está confirmado. Se espera que en las siguientes semanas sea cuando se revele las acciones oficiales del combate y su rival del que podría esperarse este a su nivel para que pueda tener más oportunidades de ganar y evitar los pasados incidentes en donde tuvo que abandonar la pelea por ser superado por sus contrincantes y que en más de una pelea fue enviado al hospital.

Julio César Chávez Jr no pelea desde el pasado 19 de junio de 2021 cuando subió al ring junto a su papa y su hermano en donde se enfrentó al expeleador de Artes Marciales Mixtas Anderson Silva quien son problemas lo derrotó y se hizo de una pelea más con revés, así como pasó con Mario Cázares, Daniel Jacobs entre otros que le dieron más pelea de la que esperaba y terminaron con darle una verdadera paliza, incluso de alguna de esas peleas el Junior aún tiene una suspensión para pelear en Las Vegas.

El Hijo de la Leyenda con nuevo semblante luego de lo que le tocó vivir y encontrar aparentemente su nuevo camino tras algunos meses en rehabilitación, espera tener una gran pelea y renacer en el boxeo a sus 35 años, ya que estaría viviendo sus últimas oportunidades de poder brillar una última vez y darle ese gusto a su papá quien alguna vez confió en que podrían seguir sus pasos tanto, Omar Chávez y Chávez Jr.