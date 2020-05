Aquivaldo Mosquera aspira a dirigir a América y Pachuca

Colombia.- Directo desde Colombia, el ex defensa Aquivaldo Mosquera no olvida su paso por el futbol mexicano, donde logró cuatro títulos militando para Pachuca y el Club América; y ahora en el retiro ya piensa en volver a suelo azteca para trabajar en los banquillos.

El colombiano de 38 años confesó al portal Toque Sports que ya se está preparando para desempeñarse como estratega para, en algún momento levantar la mano y volver a los equipos que le dieron la oportunidad como jugador.

En estos momentos me estoy preparando para ser entrenador, lo estoy haciendo despacio. Lo quiero hacer bien y no quiero afanarme con ese tema. Estoy enfocado y acá en Medellín tenemos un equipo Sub 17 sacado de las comunas para formarlos. Me estoy preparando para entrenar a Nacional, América o Pachuca”, señaló.

Por otro lado el ex jugador de la selección colombiana de futbol comentó sobre el trato que tuvo con el antiguo seleccionador José Perkerman, con quién se dice no habría tenido una buena relación por las formas de manejarse del argentino.

"Me estoy preparando para ser entrenador. Acá en Medellín tengo un equipo Sub-17 para formarlos. Me estoy preparando para entrenar al Atlético Nacional, América o Pachuca“. Aquivaldo Mosquera sobre su carrera como DT. �� ¿Te gustaría verlo en América?���� #LosMásGrandes �� pic.twitter.com/4fz20zXjEF

En realidad con el señor (José Pékerman) yo no tenía ningún problema, solo que vimos muchas cosas que no se estaban manejando de la mejor manera y no estaban manejándose bien conmigo, yo no permito esas cosas. Yo soy muy serio en mis cosas, si veo irrespeto o que están haciendo cosas, prefiero retirarme para no tener problemas más grandes”, expresó.