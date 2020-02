Árbitro expulsa a un aficionado que insultaba a las jugadoras (Video)

Argentina.- Pocos casos como este pero siempre existe la primera vez, una árbitro detuvo el partido de futbol para expulsar a un aficionado que insultaba a las jugadoras desde el inicio del cotejo.

Se jugaba el partido entre UAI Urquiza y Racing de Avellaneda, de la Primera División del torneo femenil de Argentina, cuando desde las tribunas una aficionado se encontraba gritando insultos a las futbolistas algo que la central no toleró y decidió parar el juego.

Roberta Echeverría señaló directamente hacia la gradas y fácilmente pudo identificar al agresor, después le pidió a la seguridad sacaran a la persona, pero al ver que había sido identificado la persona decidió tomar sus cosas y abandonar las instalaciones directo a la calle.

Durante la transmisión en vivo del juego la narradora al darse cuenta de la acción no dudó en aplaudir la decisión de Echeverría, señalando que es algo correcto que se debí haber hecho mucho tiempo antes en el futbol varonil así se hubiera podido evitar tanta agresividad de los seguidores.

"Bueno han expulsado alguien en la tribuna, si, si ahí lo vemos a través de la pantalla, se ve que insultó pero está bien porqué no, porqué no echar alguien de la tribuna si tienen que rendir cuentas todos en la cancha, los colaboradores, los asistentes, bueno alguno dirá en varonil hay que echar a todo el mundo bueno si hubieran hecho cosas así no hubieran llegado a ese grado de agresividad que tenemos que tolerar cada vez"

Después de eso el partido continuo y finalizó con victoria de 2-1 ante el Urquiza.