Aremi Fuentes medallista olímpica denuncia que recibió un cheque inexistente del Gobierno de Baja California

México.- Hace poco más de un mes la medallista olímpica de Tokio 2020, Aremi Fuentes fue invitada por el Gobierno de Baja California encabezado por el gobernador Jaime Bonilla para reconocerle su labor en los Juegos Olímpicos y asimismo otorgarle un premio de 50 mil pesos. Hoy luego de varias semanas Aremi Fuentes denuncia que es hora que no puede disponer de ese dinero ya que el cheque no existe.

A través de una conferencia de prensa la atleta denunció la acción del gobernador Jaime Bonilla pues cree que es una falta de respeto que haya utilizado su imagen para hacer parecer que entregó esos incentivos pero a la hora de cobrar ese dinero nunca existió como la generación del mismo cheque lo que tiene preocupada a la halterista por que se burlaron de ella.

"Nos fue entregado un estímulo de 50 mil pesos, como reconocimiento que hicimos en los Juegos Olímpicos. Se hace la foto oficial y todo. A la fecha de la entrega del cheque, no he visto reflejado el depósito, el cheque no existe, se me hace una falta de agradecimiento, que haya utilizado la imagen de una medallista olímpica. No es que el cheque no tenga fondos, es que me dicen que no existe", comentó.

Leer más: Jessica Nigri rompe las redes con su cosplay fuera de serie que deja poco a la imaginación

Aremi Fuentes quien es originaria de Chiapas desde el 2014 vive en Baja California y los ha representado por los últimos 6 años, y asegura que lo único que ha recibido al momento son 24 mil pesos de sus becas atrasadas, incluso reveló que en ese estado apenas le dan al mes 6500 pesos como sueldo y para su comida.

Aremi Fuerntes de llevó el bronce en halterofilia en Tokio 2020 | Foto: AP

"El cheque no tiene fondos, no existe. Otras medallistas olímpicas, que fueron a Tokio 2020, y por su medalla Olímpica sus gobiernos le dieron 150 mil pesos, más un sueldo de 20 mil mensuales, mientras yo gano tres mil mensuales más 3 mil 500 de alimentación, llevo desde el 2014 representando al estado. Se me hace una burla lo que hicieron, darme un cheque ante los medios y que no exista, que no tenga fondos", agregó.

Por el momento el Gobierno de Baje California no se ha hecho presente ante las declaraciones de la atleta. Se espera que dentro de las próximas horas se sepa algo nuevo sobre la situación de Aremi Fuentes y el problema en el que se ha metido el Gobierno de Jaime Bonilla por haber entregado dinero inexistente.