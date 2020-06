Arjen Robben sale del retiro para jugar con el Groningen

Holanda.- A tan solo un de que anunciara su retiro de las canchas tras finalizar su contrato con el Bayern Munich, el delantero holandés, Arjen Robben, fue presentado el día de hoy como nuevo jugador del Groningen de la Eredivise para la próxima temporada del futbol europeo.

A través de un video en redes del club holandés, el campeón de la Champions League en 2013 se dijo contento por regresar a los de terrenos de juego y que mejor que hacerlo con el equipo que lo vio debutar a los 16 años en un partido de liga contra el Feyenoord.

Robben expresa que ha estado trabajando con la institución del Groningen durante la dura crisis del coronavirus que afecta al mundo, sin embargo pensó que podría hacer mas por ellos si volvía a ponerse los 'tachones' y paticipaba en las victorias desde dentro de las canchas.

En las últimas semanas he tenido conversaciones con personas dentro del club y lo principal: he escuchado la llamada de nuestros aficionados (una pancarta en la que se leía: Arjen, sigue tu corazón)", mencionó el ex seleccionado nacional en el video del club.