Armando Valdez, el sinaloense que irá al Mundial de Amputados

Si hablamos de superar adversidades, el futbolista sinaloense Armando Valdez Verdugo es claro ejemplo de ello. Desde su nacimiento tuvo que afrontar distintos problemas de salud debido a que fue un bebé prematuro junto a su hermano gemelo, Fernando, situación que le mermó el desarrollo de su pierna derecha.

Sin embargo, el nacer sin su extremidad no ha sido impedimento para que Armando Valdez disfrute la vida y haga lo que más le apasiona: su carrera como fisioterapeuta y practicar el deporte que ama, el futbol.

Desde que era un niño descubrió que el futbol sería parte de su vida, pues junto con su hermano empezaron a practicar este deporte a los 6 años de edad. Armando empezó derrochando talento en los campos cercanos a su domicilio en la colonia Lomalinda, y hoy puede presumir su convocatoria con la selección mexicana para disputar el Mundial de Futbol de Amputados, el cual se realizará en el mes de octubre en Turquía.

En entrevista exclusiva para esta casa editorial, la primera que da de manera formal, el futbolista culichi contó su historia de vida, sobre sus inicios en el futbol y reveló sus más grandes sueños.

“Mis inicios en el futbol se dan desde los seis años aproximadamente, yo veía a mi hermano gemelo pateando las pelotas y yo también quería intentar algo como él. Ahí empecé con él a tocar el balón, hacíamos pases y también rebotaba con la pared yo solo. Ahí fui agarrando práctica y todo se dio con el tiempo. Después empecé a jugar de manera formal con personas convencionales en el Parque Culiacán 87, ahí se me acercó una persona para invitarme al equipo de futbol de amputados que tiene sede en Mazatlán (Zorros de Sinaloa). Esto fue en el año 2013, y en el mes de agosto fue cuando me integré al futbol de amputados. Para marzo del 2014 fui a un torneo nacional en Monterrey, donde gano el reconocimiento a mejor jugador, ahí me aliento un poquito y gracias a Dios sigo en esto.

En mi equipo, los Zorros de Sinaloa, me desempeño como volante por izquierda o centro delantero, y en selección estoy fijo como centro delantero”, mencionó el futbolista culichi.



Armando Valdez debutó con la selección mexicana de amputados en el año 2014, y apenas en el pasado mes de marzo fue parte del equipo que obtuvo el boleto al Mundial de Turquía en el torneo clasificatorio.

“El llamado a la selección fue por medio de visorías, estas fueron en San Juan de los Lagos, Jalisco. Yo asistí representando a Zorros de Sinaloa. Ahí me eligieron por medio de votaciones. De 80 futbolistas, quedé en la lista de 20 para disputar el torneo clasificatorio al mundial, y ahí mismo, en San Juan, ganamos el pase.

Nos fue muy bien, fue complicado, pero se dio de último minuto con un penal ante Costa Rica. Desde que ganamos el pase al mundial estamos yendo cada mes a San Juan de los Lagos a concentraciones, ahí nos revisan física y tácticamente. Igual nos mandan roles de entrenamiento para la semana. Lo que viene son entrenamientos, exigencia al máximo para estar en buen nivel. La salida a Turquía será a finales de septiembre, pues el mundial será del 1 al 9 de octubre en Estambul, Turquía. La verdad veo nivel a la escuadra mexicana, en el mundial pasado se obtuvo el cuarto lugar, y en esta vez esperamos mejorar el resultado. Me siento muy contento y orgulloso de ser el único sinaloense que irá al mundial, es un sueño que voy a cumplir. Yo miraba en la tele a mis seis años el futbol y yo decía que quería estar ahí. Yo quiero cantar el Himno Nacional Mexicano, y lo haré en un mundial, y voy a dar lo mejor de mi”, dijo Armando Valdez



Valdez también tocó el tema de su problema de nacimiento.

“Tuve una malformación congénita, se da porque se tuvo complicaciones en el embarazo, soy gemelo y nacimos a los seis meses con 3 semanas. Más allá de una discapacidad, es una capacidad, es una bendición para mí porque he logrado mucho más cosas a como estoy, que como pienso que haría estando con mis dos extremidades inferiores. Para mí no ha sido complicado, como esto es de nacimiento, te visualizas, es más que nada aceptación a lo que ya le tocó vivir a uno. Entonces, no queda más que superarme y tener las ganas de siempre seguir adelante. Actualmente trabajo en un tienda deportiva en plaza Forum Culiacán, y soy egresado de la licenciatura en Fisioterapia en la UAS. Ahorita hago mi servicio social en Casa Cuna en el DIF Estatal, y me siento bendecido. Si agrego el futbol, puedo decir que son mis pasiones y mi estilo de vida”, dijo el sinaloense.



Armando Valdez se despidió mandándole un mensaje a todos aquellos que sufren su mismo problema.

“Yo les digo a ellos que no se dejen caer, se pueden cerrar muchas puertas, pero se van a abrir más. Con las ganas, dedicación y esfuerzo todo se puede lograr. Más allá de deprimirse, hay que ver quién está detrás de ti, y por quién puedes luchar, tener esa motivación, los sueños se cumplen”, finalizó Valdez.