Arranca el Estatal Libre Femenil

Con un merecido homenaje a Enriqueta Guadalupe Salinas Corrales, este jueves se puso en marcha el Campeonato Estatal de Futbol de la categoría Libre Femenil. La cancha del estadio Municipal Doctor Juan Navarro Escoto fue sede del acto protocolario en el que estuvieron presentes autoridades deportivas. Miguel Félix, tomó la protesta, mientras que Juan Alonso Pineda realizó la declaratoria inaugural.

Ahome inicia con derrota

El selectivo de Ahome tuvo un titubeante debut en el Campeonato Estatal de la categoría Libre Femenil que se lleva a cabo en esta ciudad. Las anfitrionas cayeron por la mínima diferencia ante el representativo de Guasave en el juego estelar de la jornada inaugural.

Desde el arranque, ambas escuadras saltaron a la cancha con el triunfo en la mente, lo que generó un buen encuentro. Las azules encontraron en la primera parte el gol que a la postre les daría sus primeros 3 puntos. La pelota parada rindió frutos para las guasavenses, ya que en un tiro libre abrierpn el marcador. Diana Leal cobró por arriba en un balón que parecía tenía controlado la arquera María López, pero se le escurrió y terminó al fondo de las redes. La anotación le vino bien al encuentro, ya que las dueñas del terreno se fueron al frente en busca del empate. Aunque tuvieron la posesión del balón durante gran parte del encuentro, las comandadas por Ulises Cuadras no tuvieron la claridad suficiente para concretar alguna anotación. Aunque el resultado no era el esperado, las verdes siguen teniendo en sus manos la clasificación a la gran final, ya que Guasave no se encuentra en su grupo y el sistema de competencia le da el pase al primer lugar de cada sector. Las anfitrionas deberán de ganar los dos juegos restantes, ante las rivales de su grupo, para meterse al partido definitivo.

Culiacán supera a Mazatlán

En un intenso encuentro correspondiente al grupo B, el selectivo de Culiacán le ganó el clasico regional al representativo de Mazatlán. Las capitalinas se impusieron 2 goles por 1 a las porteñas. Graciela Delgadillo abrió el marcador por Culiacán al minuto 4, aunque Ruth Millán empató de manera momentánea al 31. Danna Castro puso cifras definitivas al 64. Por su parte, la selección de Salvador Alvarado se apoderó del liderato del grupo A al derrotar 2 por 1 a su similar de Navolato. Michell Lugo y Sandra Inzunza concretaron por las de Guamuchil, mientras que María López descontó por las cañeras.