¿Arrepentidos los "Hammers" por contratar a Chicharito?

Londres, Inglaterra.- Sin duda alguna la temporada del West Ham United ha sido un desastre y de acuerdo a como marchan las cosas, parece que el club está condenado al descenso en esta campaña, pues ni aún con el cambio de entrenador han logrado levantar el nivel, de hecho se han visto por momentos peor que a como estaban antes.

Great fight shown by the lads, but Spurs get the win. 3-2 final score, @ch14_instagram & @roilionpapis8 with the goals. We go again next week ⚒ Una publicación compartida de West Ham United (@westham) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 6:28 PDT

Es por eso que ante la mala situación por la que está pasando el equipo ha dejado muy molesto a David Sullivan, el copropietario de los "Hammers", quien no dudó en responsabilizar a los nuevos refuerzos para esta campaña del mal momento en el que viven, por lo que el mexicano Javier "Chicharito" Hernández está involucrado.

Fotografía: @WestHamEspanol.

Durante una entrevista con el medio The Guardian, el copropietario del West Ham aseguró que fue el entrenador croata Slaven Bilic y no él, quien pidió como refuerzos a Javier "Chicharito" Hernández, Marko Arnautovic, Joe Hart y Pablo Zabaleta, a lo que dijo fue un error la decisión tomada por el ahora ex técnico.

⚒ Una publicación compartida de West Ham United (@westham) el 8 de Dic de 2017 a la(s) 6:59 PST

“Lamento de alguna manera que haya dejado de involucrarme en el equipo y dejé la elecciones al gerente. Las últimas contrataciones han sido un error”, declaró con mucha dureza el directivo del West Ham.

Look who’s back! @ch14_instagram #coyi Una publicación compartida de West Ham United (@westham) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 9:21 PST

Ante la terrible temporada que han hecho hasta ahorita, el directivo confirmó que buscarán dos o tres refuerzos más para este mercado de invierno, con el objetivo de que los "Hammers" puedan salir de la crisis en la que se encuentran pues de no se así, sus horas en la Premier League están contadas.

#fridayfeeling #coyi Una publicación compartida de West Ham United (@westham) el 3 de Nov de 2017 a la(s) 3:34 PDT

“Tenemos que echar un vistazo a la edad de los jugadores que fichamos. Tienen que ser más jóvenes”, aseguró el directivo David Sullivan, copropietario del West Ham United.

Great first half! @ch14_instagram & @andreayew10 goals give us a 2-0 lead! #COYI Una publicación compartida de West Ham United (@westham) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 7:55 PDT

El máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana ha pasado de noche en su regreso a la Premier League, ya que solamente ha anotado cuatro goles en once partidos disputados con el West Ham, una cuota baja para la expectativa en la que llegó al conjunto guindo.

Great team move and a typical @ch14_instagram finish Una publicación compartida de West Ham United (@westham) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 1:45 PDT

Pero no solamente es él, pues las demás incorporaciones poco han podido hacer para llevar por buen camino a los "Hammers", es por eso la molestia del directivo David Sullivan, pues ve como su equipo se está yendo poco a poco a la quema del descenso.

1️⃣ more day ‘til we’re back in action! ⚒ #coyi Una publicación compartida de West Ham United (@westham) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 9:59 PDT

El delantero mexicano salió del Bayer Leverkusen con la etiqueta de goleador luego de pasar por muy buen momento en el futbol alemán, sin embargo, tras la llegada del West Ham, la "polvora" se le apagó y no ha podido recuperar su nivel.