Artista regio lleva a Dinamarca su mural de dos aficionados de Tigres y Rayados besándose

México.- Hace algunos días el artista mexicano conocido como Chanate se volvió tendencia por compartir una imagen de su mural en donde pintó a dos hombres besándose misma que fue vandalizada pero que tiempo después fue restaurada por él. Su obra tiene un mensaje directo para la comunidad mexicana que sigue rechazando las preferencias de las personas. Ahora el pintor llevó su mural a la ciudad de Copenhague, esto en Dinamarca para que más personas pudieran conocer su obra como su mensaje.

La primera pintura generó polémica entre el público de Nuevo León dado que en la imagen se logra ver que uno de los dos hombres portaba la camiseta de un equipo de la ciudad como los Tigres, y si bien el segundo no lo hacía rápidamente lo relacionaron con un aficionados de Rayados lo que causó que desatara la polémica y se diera su vandalización, como se dijo Chanate lo restauró y ahora hizo algo mucho más grande.

A través de su cuenta de Facebook, el artista compartió varias de sus fotos desde Dinamarca en donde puede verse el mural pero ahora sí representando a dos aficionados regiomontanos con los colores de los jerseys de sus equipos y si bien asegura que no es promoción para ningún equipo si quiere que este mural sea visto como un mensaje para eliminar la homofobia que existe dentro del futbol y del deporte en general.

El mural expuesto en Dinamarca por parte del artista mexicano | Foto: Facebook Chanate

"Beso entre dos hombres de Monterrey", es el nombre que utilizó para identificarlo. Tambien compartió un extenso mensaje en donde explica la razón de su creación. "Mural realizado en Copenhague, Dinamarca con @meetingofstyles_cph , con especial dedicatoria a las personas de Monterrey y de México que ven necesario censurar, insultar, agredir o atacar las expresiones de amor entre dos personas del mismo sexo", se lee.

Asegura que utilizó figuras prehispánicas como modelos ya que en esas épocas tambien se presentaba el amor entre personas del mismo sexo y al ser de Nuevo León decidió usar los colores de los equipos de su ciudad que en este caso son Rayados y Tigres. "De igual forma decidí retratar a las dos figuras con las playeras de los equipos locales de fútbol de mi ciudad, así como un pequeño cerro de la silla y una llamarada que representa lo sucedido recientemente en redes sociales", agregó.

Chanate destaca que no es un ataque a los clubes de futbol ni a las personas pero si es una obra para reflexionar sobre la forma de pensar y juzgar a otros por sus gustos, además de querer luchar contra la homofobia y la intolerancia, "Este mural no es una propaganda para ningún equipo de fútbol, es un planteamiento para reflexionar sobre la violencia existente DENTRO Y AFUERA del consumo de este deporte. LA HOMOFOBIA Y LA INTOLERANCIA NO SE TOLERA".

El emotivo mensaje del autor de una polémica obra | Foto: Facebook Chanate

Las personas en redes ya han comenzado a reaccionar entre los que más se pueden ver es a los aficionados de futbol de dichos equipos con ideas diferentes pero tambien hay otras personas que apoyan el movimiento del artista y le aplauden el valor de hacerlo.