Arturo Carmona confesó por qué dejó el futbol para convertirse en actor

Ciudad de México.- Son pocos los exfutbolistas que pasan del campo a la televisión, en este caso Arturo Carmona si tuvo el gran salto y ahora varios años después puede estar seguro que hizo algo de lo que quizá no se arrepiente. El ahora actor confesó hace un tiempo cuál fue el verdadero motivo por el que dejó el futbol profesional.

En entrevista para el programa Hoy, Jorge Van Rankin sostuvo una platica con Arturo Carmona sobre sus inicios en el mundo artístico pero sin antes preguntar por su pasado de futbolista el cual poco conocen. Cuenta Carmona que en una parte de su vida el futbol significó mucho para él, al grado de practicarlo profesionalmente pero que movimientos raros y secretos lo alejaron del deporte.

"Me retiro del futbol por cuestiones extrafutbol, nunca lo he dicho, pero me lastima mucho hablar de eso", comenta el actor. "Salgo de Rayados y me voy a Tigres y estoy en primera división con Víctor Manuel Vucetich, de repente salgo y no me dan un motivo o una razón. Y es cuando me voy a Morelia cuando me entero de cosas las cuales supe del por qué salí de Tigres".

Luego de su transferencia a Monarcas Morelia donde jugó por un tiempo, anunció su retiro de manero oficial, argumentando que lo que vivió fue sumamente fuerte que hizo que perdiera el gusto por el futbol bastantes año.

Carmona comenzó a jugar futbol con un equipo amateur llamado Botafogo, luego de eso fue visto por una gran cantidad de personas y de una de esas le ofrecieron un lugar en Rayados de Monterrey, se desempeño como delantero.

Debutó en la Liga MX con Rayados de Monterrey | Vía IG: Arturo Carmona

A la par de su carrera como futbolista, también mantuvo su gusto por la actuación y el teatro, confesó que previo a su debut en el futbol, tomó algunas clases que le permitieron saltar de una profesión a otra en cualquier momento.

Luego de su retiro de las canchas inició ahora si su mundo en las telenovelas y el mundo del teatro donde hasta ahora se ha mantenido vigente en grandes producciones de Televisa.

Carmona es aficionado a los Tigres y también jugó con los felinos | ´vía IG: Arturo Carmona

Te puede interesar

Quién es Yamille la travesti que fue vinculada con Carlos Salcido

El día que Alan Pulido fue secuestrado y él solo venció a sus agresores