Arturo Vidal sigue con la idea de jugar en el Club América en el cierre de su carrera

Italia.- El sueño guajiro del Club América, principalmente para los aficionados siempre ha sido tener un jugador de elite que llegue a la Liga MX para demostrar porque brilló en Europa, y al parecer ese hombre es Arturo Vidal ya que desde hace muchos años lo vienen pidiendo, así como el chileno ha dejado claro que también le gustaría jugar en México.

Una vez más más Arturo Vidal reconoció su gusto por el futbol mexicano y por el Club América, conjunto con el que afirmó le gustaría jugar una vez que regrese al continente americano de su gran paseo por Europa. Asimismo habló de sus ganas de jugar en Flamengo, Colo-Colo o Boca Juniors.

"Cuando vuelva (a América), me gustaría, sueño jugar con Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta como juegan. El América de México me encanta también, esos son mis equipo. Ojalá algún día se me de jugar en alguno", comentó el actual campeón de la Serie A para ESPN Chile.

Arturo Vidal ha estado en la mira del Club América desde hace muchos meses, la afición lo pedía como el gran fichaje bomba pero el tema económico de momento era complicado pues a sus 33 años el chileno aun puede jugar en equipo top como ahora lo hace en el Inter siendo campeón por lo que nunca se ha tratado por parte del equipo mexicano de ficharlo.

Incluso Miguel Herrera quien fue entrenador del Club América alguna vez afirmó que la afición le pedía mucho al jugador pero explicó que era imposible pagarle teniendo como referencia lo que gana en Europa. De momento el chileno no tiene una intención de salir de Europa, su contrato finaliza en el 2022 por lo que aun puede negociar con el equipo italiano o con más clubes.

En caso de que Vidal llegue a México para jugar con el Club América tendría que ser con una edad ya avanzada de algunos 35 años cerca del retiro que le permita jugar ya solo por diversión como otros jugadores que han llegado a la Liga MX como Ronaldinho, el "mago" Valdivia también chileno que jugó con Monarcas y Mazatlán pero que ya no tuvo gran participación.

Arturo Vidal ha tenido solo grandes equipos en su paso por el futbol como iniciando en Colo-Colo por obvias razones, su paso por el Bayer Leverkusen, Juventus, Barcelona, Bayern Munich y ahora el Inter de Milan donde llegó a consolidad su carrera en el viejo continente ganando prácticamente todo con cada equipo con el que juega.