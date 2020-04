Ascenso MX pordría reanudarse en liguilla

México.- El Ascenso MX, regresaría tras el parón por le Covid-19 en su fase de liguilla, y con esto se daría por concluida la fase regular del Clausura 2020, como medida para agilizar el calendario y terminar antes de los tiempos acordados.

De acuerdo con el periodista de Rubén Rodríguez, colaborador del diario Récord, los directivos ya dieron la instrucción de manera directa a la Liga Premier y a la Tercera División de suspender los torneos y hacer la Liguilla una vez finalice la contingencia de salud.

Esta semana se confirmó que la Tercera División del futbol mexicano se reanudará, directamente en su fase de liguilla y esta medida se podría tomar con el Ascenso MX.

En caso de que se avale este posibilidad, se tomaría como referencia la actual tabla de cada competencia, tomando en cuanta que en la mayoría de los torneo se ha jugado más de la mitad del calendario regular.

Especial

Por su parte, la Liga MX Femenil, aú no tiene un panorama claro respecto a su reanudación. Hasta el momento no hay avances sobre lo que pasará con el torneo y no ha sido una prioridad para los directivos definir esta situación. Pese a que algunos clubes tiene contratos con televisoras, para la transmisión de sus partidos, la prioridad es resolver la situación de la Liga MX.

A inicios de esta semana trascendió que podría cancelarse el Clausura 2020, como ocurrió con los torneos de fuerzas básicas. Sin embargo, hasta el momento no hay claridad al respecto.