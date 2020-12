Asegura Matthäus que si Lewandowski del Bayern Munich no gana el The Best no creerá en la FIFA

Alemania.- El histórico mediocampista alemán Lothar Herbert Matthäus aseguró este miércoles 16 de diciembre que si el polaco del Bayern Munich, Robert Lewandowski no obtiene el premio The Best mañana jueves, jamás volverá a creer en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Después de finalizar el partido del cuadro antes mencionado contra el Wolfsburgo, con victoria de los bávaros por dos goles a uno, el pivote destacó que no lo dice solo por su cantidad de goles, sino porque a su consideración es el jugador más completo en la actualidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No lo juzgo solo por sus goles, sino por la forma que trabaja por el equipo y cómo ha evolucionado en los últimos años", dijo Matthäus.

Además, destacó que el delantero del Bayern Munich debe ganar el título como mejor futbolista del año, pues compite contra Messi y Cristiano Ronaldo y el argentino "no ganó nada", mientras el portugués "solo fue campeón italiano".

La entrega del premio usualmente genera gran polémica en el mundo del futbol, pues hay opiniones divididas sobre el ganador; una parte de los aficiones y medios de comunicación opinan que otro, usualmente Messi, debería obtenerlo, mientras algunos más se posicionan por el número siete de la Juventus de Turín.

Recordemos que durante la edición 2019 del premio The Best, el argentino número 10 del Barcelona obtuvo su primer galardón tras resultar campeón de La Liga en España y obtener la bota de oro.

Victoria de Los Rojos

El Bayern Munich, dirigido por Hans-Dieter Flick, logró una victoria más en la Bundesliga tras derrotar por 2-1 l Wolfsburgo con doblete del goleador Robert Lewandowski, el primero justo antes de finalizar el primer tiempo y el segundo tanto al minuto 50.

Los comandados por Oliver Glasner sumaban once juegos consecutivos sin conocer la derrota, un récord para la institución, hasta que conocieron la letalidad del polaco, aún así, la victoria roja no les dio acceso al liderato de la liga, pues el Bayer 04 Leverkusen goleó al colonia por 4-0 y logró mantenerse un punto arriba en la tabla general.