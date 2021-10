Asesinan a balazos al atleta ecuatoriano Álex Quiñónez a las afueras de un centro comercial en Ecuador

Ecuador.- Una vez más el mundo del deporte se mancha, este viernes en Ecuador se reportó la muerte del atleta olímpico Álex Quiñónez quien junto a un amigo fueron atacados a balazos a las afueras de un centro comercial por un grupo de sujetos armados que se aseguraron que ambas personas murieran en el lugar tras los impactos de bala.

De acuerdo con medios locales, Álex Quiñónez y su amigo estaban en una zona comercial conocida en Ecuador, ubicada en Colinas de la Florida cuando varios hombres llegaron en un auto color blanco y de inmediato comenzó el ataque sin oportunidad de reaccionar de parte del atleta como de la persona que lo acompañada.

Tras unos minutos y la asistencia de la policía y cuerpos médicos se dio a conocer que ambas personas habían fallecido en el lugar. Ahora la policía ha comenzado la búsqueda de los responsables. Testigos asegura que los delincuentes se movilizaron en un Suzuki blanco SZ y que además vestían ropa reflejante como si fueran policías.

Leer más: Liga MX: Santiago Naveda es convocado por América Sub-20, no juega desde la jornada 3 por lesión

La noticia de la muerte del atleta olímpico de 32 años la dio a conocer el Ministerio del Deporte en Ecuador quien a través de su cuenta de Twitter compartieron algunas palabras para el olímpico y lamentaron la perdida de una gran persona y deportista. "Expresamos nuestro más profundo sentimiento de pesar y solidaridad a su familia. Deportista que nos hizo soñar, que nos sacó lagrimas de la emoción, que lo dejó todo por nuestro país", se lee.

Quien tambien dedicó algunas palabras fue el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso quien dejó en sus redes sociales palabras con sentimiento para la familia y amigos del atleta, "Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Que en paz descanse. Quienes arrebatan la vida de los ecuatorianos no quedarán impunes. Actuaremos con contundencia".

Álex Quiñónez representaba a Ecuador en atletismo | Foto: AFP

Álex Quiñónez originario de la costera Esmeraldas desde joven tuvo gran proyección en el deporte, especialmente en el atletismo siendo desde sus inicios un portento para Ecuador. Fue medallista en más de una competencia. La última en la que participó fue en el 2019 en el Mundial de Doha en donde se llevó el bronce en los 200 metros con un tiempo de 19.98.

Leer más: Tri Femenil: Rebeca Bernal inspierada de cara a enfrentar a Argentina en Fecha FIFA

Álex Quiñónez cumplió el sueño de ser atleta olímpico en Londres 2012 cuando llegó hasta la final de los 200 metros pero se quedó en el lugar número 7. Aún así su máximo sueño se había cumplido. Luego de eso regreso a los entrenamientos hasta 2017 luego de una pausa en su carrera. Calificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no asistió, se debió a una sanción que la Federación Internacional de Atletismo luego de que no siguió el protocolo de los controles antidopaje, por eso ya no tuvo la oportunidad de ir a Tokio 2020 y aunque intentó apelar la sanción el TAS le negó esta.