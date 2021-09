"Así es este deporte" las sensibles palabras del padre de Jeanette Zacarías tras su muerte

México.- Una seguida de fuertes golpes de Marie-Pier Houle sobre la humanidad de Jeanette Zacarías sería lo último que se vería el sábado pasado antes de que la mexicana fuera internada de urgencia para que este jueves falleciera.

La canadiense Marie-Pier Houle le conectó una ráfaga de 10 golpes, siendo el último un potente derechazo que puso en malas condiciones a la tricolor. El réferi enseguida detuvo las acciones.

Entró la esquina y entonces la originaria de Aguascalientes comenzó a convulsionarse de pie para después ser atendida en la lona del ring. Jeanette Zazrías fue llevada inconsciente a un hospital de Montreal, donde falleció el jueves.

Leer más: Liga MX: Jesús Corona regresa a los entrenamientos con Cruz Azul tras lesión

En México, Esteban Zacarías, su padre, asume, en entrevista, que el boxeo es un deporte de riesgo. Hace unos años llevó a sus hijos a un gimnasio para que aprendieran a defenderse y Jeanette quedó encantada con el pugilismo. Apenas era su sexta pelea profesional.

"Yo quiero dedicarme a esto, me dijo después de su primera pelea amateur. Estuve hablando el sábado todo el día con ella, le decía: 'si la muchacha está fuerte o no la haces, pues para la pelea o déjate caer'. Me dijo: 'no apá, yo vengo decidida a llevarme el triunfo a México', ella iba ganando la pelea", dice Esteban.

"Iba por el triunfo, y la gente debe entender que este deporte así es, y como le pudo tocar a la otra muchacha le tocó a ella".