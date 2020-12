Así fue el 2020 para el mejor tenista del mundo, Novak Djokovic

Serbia.- Culmina el año y el recuento de los mejores y peores momentos de cada uno de los tenistas es importante de hacer, en especial para ellos ya que así pueden darse una idea de como fue su rendimiento y cuáles serán las cosas que debe mantener o mejorar. En ese sentido uno de los que merece un análisis es el serbio Novak Djokovic quien se ha mantenido como el mejor del mundo.

A lo largo de los 12 meses tuvo diferentes experiencias, desde estar en la cima hasta poner en peligro su vida cuando se contagió de Covid-19 y que además una irresponsabilidad que puso en riesgo a más personas gracias a un torneo sin la seguridad adecuada como una fiesta.

El primer gran evento que tuvo en el 2020 fue en febrero cuando se coronó en el ATP Cup en Australia que aun con los problemas derivados por los múltiples incendios que se vivieron muy cerca de la ciudad sede, se logró coronar y nada más y nada menos que ante el español, Rafael Nadal lo que fue un gran inicio para un año que sería diferente.

Luego el Melbourne se enfrentó al gran del Tenis, Roger Federer a quien venció en las semifinales para luego enfrentarse a Dominic Thiem y se coronó nuevamente para hacerse de su Grand Slam número 17 en su carrera, hasta ese momento todo marchaba bien y de buenas.

Unos días más tarde en Dubái también consiguió el título en un torneo más sencillo entre comillas, pero apenas sería el inicio del momento más difícil del año. Apenas inició el mes de marzo las alarmas por un virus se hacían cada vez más llamativas, al punto de que todo el mundo se detuvo por casi 8 meses hasta que poco a poco las cosas han intentado volver a la normalidad.

Así fue gran parte del año con títulos ganados | Foto: Twitter Novak Djokovic

Por varios meses no hubo nada que hacer para Djokovic, los Grand Slam como Wimbledon fueron cancelados y algunos torneos más fueron cayendo poco a poco hasta el punto que ya no había nada que jugar, pero ahí fue cuando a Novak se le ocurrió la idea de iniciar juegos de exhibiciones pero no saldrían bien.

Apenas uno al que llamó Adria Tour ocasionó una ola de contagios entre invitados y tenistas que participaron en el evento, Novak y su esposa fueron de los afectado, tuvieron que pasar en cuarentena unas semanas antes de volver a la "normalidad".

Las cosas mejoraron y a finales de agosto volvió a la competencia en el Masters 1000 de Cincinnati el cual se llevó. Hasta ese momento todo parecía que se iría invicto en el año, pero fue en el US Open cuando ocurrió lo impensado, durante los 8vos de final, en un momento de molestia lanzó una pelota que impactó en una jueza de línea que le costó la eliminación.

Un trofeo más ganado en un buen año para el serbio | Foto: Twitter Novak Djokovic

Al final se presentó al Masters 1000 en arcilla en Roma donde ganó pero ahí iniciaría una seguida de más derrota, en Roland Garros cayó en la final ante Rafael Nadal cobrando la venganza. En Austria cayó una vez más en los 4tos de final ante Lorenzo Sonego. Y por si fuera poco en el ATP Finals también ante el ruso Daniil Medveded.

Aun así con estas seguida de derrotas en los últimos meses se pudo mantener en la cima del ATP. Apenas hace unos días se reveló que había conseguido llegar a 300 semanas como el mejor den su categoría, pero espera superar la marca de Roger Federar quien se ha quedado con 310 semanas algo que podría alcanzar dentro de 70 días.