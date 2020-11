Así fue el día que Maradona toco a Messi con su "mano de Dios" y todo mejoró

Argentina.- El mundo del fútbol y el deporte en general se encuentra de luto tras el reciente fallecimiento de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas mas grandes de todos los tiempos, no obstante, al hacer esta referencia nos vemos obligados a recordar a quien probablemente se convierta en una figura tan emblemática como lo fue él, nos referimos a Lionel Messi, sobre todo un momento especial que seguramente marcó la carrera de esta último conocido como "El día que Maradona tocó a Messi con su "mano de Dios".

Transcurría el año 2010 cuando Maradona llenaba de esperanzas a los fanáticos de la Selección Argentina de Fútbol tras su llegada como director técnico, sin embargo, Leo no contaba con la misma suerte, en ese entonces era duramente criticado por su desempeño con la playera nacional. Necesitaba algo que lo motivara y lo ayudara a salir de ese estancamiento; eso era definitivamente "la mano de Dios" de Diego.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Definitivamente el momento en que Lionel Messi logró entrar en romance con la selección argentina fue cuando Diego Maradona, como su entrenador, le transmitió su poder simbólico y sobre todo autoridad futbolera. Todo comenzó cuando la selección albiceleste enfrentaba a Grecia, en ese entonces el Messi de 22 años de edad escuchó las palabras de su DT. "Prepárate Leo, vas a salir de capitán", le dijo Maradona, ante esto, Leo quedó mudo, sorprendido y sonriente.

Diego había tomado al decisión de hacer algunos cambios, pero Messi seguía un poco confundido por lo que se acercó a Juan "Brujita" Verón y le preguntó: "¿Y que tengo que hacer o decir?", a lo que el experimentando le contestó, "te vamos ayudar"; y así fue.

El mismo Lionel Messi, confesó que "se trabó" en ese momento de la emoción. Afortunadamente las cosas salieron bien para la selección ese día, ya que logró vencer por dos goles a Grecia en la fase de grupos.

Así fue el día que Maradona toco a Messi con su "mano de Dios" y todo mejoró/ EFE

Los hinchas criticaban constantemente, "no canta el himno", "no corre", "se queda mirando el piso", "no siente la camiseta" y "juega mejor en Barcelona", entre otras otras cosas que se escuchaban desde la tribuna, Messi no había conseguido el liderazgo que todos imaginaban desde que lo vieron hacer magia con el balón, pero afortunadamente las cosas comenzaron a cambiar a su favor. lo que no funcionaba, empezó a funcionar. Desde el arranque, Maradona logró que Messi se compenetrara. Muchos consideran que fue como un segundo bautismo con la albiceleste.

Yo viví su época como técnico de la Selección y la verdad que lo disfrutaba mucho, lo vivía al máximo", recordaba Messi.

Así fue el día que Maradona toco a Messi con su "mano de Dios" y todo mejoró/ EFE

Messi comenzó a crear magia dentro de la cancha en Sudáfrica, junto con Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez, Maxi Rodríguez, Ángel Di María y otros. El equipo lograba mantener la buena racha; venció a Nigeria (1-0), a Corea del Sur (4-1) y a México, en octavos de final (3-1). Sin embargo, Maradona tuvo que dejar el puesto después de la dolorosa derrota ante Alemania (4-0) en cuartos de final.

Esta situación fue analizada por los especialistas deportivos, Messi no hizo goles en Sudáfrica, pero comenzó a ser el hombre clave que todos esperaban. Cabe señalar que Lionel Messi ha superado en algunos números a Diego Armando Maradona pero no en campeonatos, sobre todo no ha podido levantar una copa mundial, no obstante aun le queda mucho por lograr.

Algunos expertos opinan que es simplemente imposible comparar a ambos futbolistas ya que vivieron tiempos muy diferentes. El fútbol cambió. La presión y la velocidad de juego de hoy se han multiplicado.

Así fue el día que Maradona toco a Messi con su "mano de Dios" y todo mejoró/ EFE

Desafortunadamente sin Maradona como DT, volvieron los problemas para Messi. "No tiene con quien jugar. Nadie se mueve para recibir el pase", dijo una vez Ricardo Bochini, multicampeón en Independiente y fiel admirador de "El 10".