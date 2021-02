Así fue el espléndido desayuno que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron en San Valentín

Barcelona, España.- En momento de relajación Lionel Messi tuvo un bello detalle con Antonela Roccuzzo su esposa con quien festejó un San Valentín más, ahora la pareja compartió un basto desayuno en donde resaltó la comida dulce.

A través de la cuenta de Instagram de la modelo argentina se pudo ver como la mesa de su casa estaba totalmente repleta de frutas, crema, mermeladas, y claro los waffles, un desayuno más que lleno de energía.

En el centro de su imagen escribió "Feliz San Valentín", si bien no se puede ver al delantero del Barcelona es más que un hecho que fue con él y junto a sus 3 hijos con quien compartió su desayuno. Días antes Antonela había estado preguntando a sus seguidores que planes tenían para este día pero más que respuestas sobre eso, recibió una gran cantidad de halagos.

Lionel Messi es un poco más reservado en ese aspecto por lo que en sus redes sociales por ahora no hay nada que haga referencia a su mañana en familia o con su pareja, aun así eso no significa que sean una mala relación si no todo lo contario.

Así disfrutaron una mañana en familia | Foto: Instagram Antonela Roccuzzo

Cuando se habla de amor verdadero si o si se debe mencionar la historia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo pues aunque se ha contado miles de veces, no hay manera de que no deje de impresionar. Se sabe que que ellos que se conocieron desde niños y fueron más que amigos, solo que sus destinos les llevaría por otro camino, él se mudó a España y ella se quedó en Argentina.

Años más tarde él volvía y se reencontró con ella, su amor seguía tan intenso como el primer día y desde entonces quien los separara, ella estuvo con Messi desde sus inicios antes de que se convirtiera en lo que hoy es, el mejor jugador del mundo.

No fue hace muchos cuando oficialmente se casaron y ahora viven felizmente en compañía de sus 3 hijos quienes todos han nacido en España y han ido siguiendo el ejemplo de su papá y apuntarían a ser la siguiente línea en el legado de la familia Messi Roccuzzo.