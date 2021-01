Así fue el gol de Hirving 'Chucky' Lozano para la goleada del Napoli ante Cagliari

Italia.- Este domingo muy temprano el cuadro del Napoli visitó al conjunto del Cagliari para jugar en el cierre de la jornada 15 de la Serie A. La gran sorpresa la dio el mexicano Hirving 'Chucky' Lozano quien arrancó el año con una buena racha goleadora al colaborar con una anotación en el partido.

El juego inició con el control del equipo napolitano y no pasó mucho para que consiguieran el primer gol, a los 25' Piotr Zielinski anotó el primero para la visita. De esa manera manejaron el primer tiempo con más tranquilidad aunque ya no llegaron con mucha efectivar al arco rival pues ya no lograron marcar más goles.

Ya para el segundo tiempo el juego se tornó algo complicado pero que solo fue por unos minutos. A los 60' el Cagliari sorpresivamente logró el empate vía Joao Geraldino pero poca duró la felicidad cuando al 62' apareció de nueva cuenta Piotr Zielinski para el 2-1. Las cosas ya se inclinaron para el Napoli cuando al 65' Charalambos Lykogiannis se fue expulsado por una roja directa, con eso la visita se fue al ataque.

Fue ahí el gran momento para Lozano que en un tiro de esquina al 74', el Napoli lo cobró en corto para mandar el centro a segundo poste donde tras unos rebotes le quedó el balón al mexicano que disparó de punterazo para se incrustara en el portería para el 3-1. Con ese gol Lozano marcó su primer gol en el 2021, además de ampliar la ventaja de su equipo.

El partido se cerró al minuto 86 cuando Lorenzo Insigne se plantó desde los 11 pasos para el 4-1 definitivo. Curiosamente con el gol de Hirving Lozano empató a Hugo Sánchez con goles en Europa a los 25 años. El 'Macho' logró en 1984 a los 25 años 53 goles, claro que esa cifra aumentó después, mientras que ahora Lozano llegó a sus 53 goles con 25 años.

Con la victoria del Napoli el equipo de Gattuso se mete dentro de los mejores 4 equipos que son comandados por el Inter y el Milan seguido por la Roma, con este puesto alcanza lugares en Europa como Champions League, pero aun la temporada lleva la mitad de la misma por lo que todo podría pasar dentro de algunos partidos.

El siguiente duelo del Napoli de Hirving Lozano será el miércoles 6 de enero como local en el Estadio Diego Armando Maradona ante el Spezia para intentar escalar más lugares en la tabla general.