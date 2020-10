Así fue la fuerte caída de Mati Álvarez en Exatlón México (Video)

Momentos de angustia pasaron los integrantes de Titanes y la producción de Exatlón México luego de ver como la mejor exponente del programa sufría una fuerte caída en plena competencia. Mati Álvarez tuvo que ser atendida por el personal médico en su tobillo derecho luego de caer de una plataforma que intentaba cruzar.

Este lunes en la batalla por la fortaleza Mati Álvarez se enfrentaba a Jennifer Rodríguez y todo marchaba bien hasta que en un circuito llegando a zona de definición el cuerpo de Mati no respondió de buena manera lo que provocó que cayera de forma estrepitosa ante sus compañeros que de inmediato corrieron a auxiliarla. Fueron momentos difíciles para Titanes que veían que su mejor elemento podría quedar fuera.

Tras varias repeticiones se pudo ver que la parte afectada era su tobillo derecho el cual al tocar la arena se dobló haciendo que Mati perdiera la estabilidad y cayera. Si bien no se miraba muy fuerte en la repetición, los rasgos de dolor en la cara de la atleta eran evidentes por lo que fue atendida y la competencia tuvo que detenerse.

Fueron varios minutos en los que la expectativa se mantenía de saber si podría continuar o no, pero tras una buena atención de parte de los médicos pudo regresar a la competencia, eso pues así lo solicitó ella. Evidentemente durante la parte final de su recorrido se apreciaba que no estaba del todo bien. Esa fue su última participación en el programa de este lunes.

Lesión de Mati Álvarez a partir del minuto 1:18

"MATI nos dio un gran susto, después un aparatoso accidente salió de competencia... �� ¡Pero regresó y se llevó el punto! ��������#EnLaFortaleza



Ve Azteca UNO en vivo y GRATIS -> https://t.co/OxpaVIsCOJ" pic.twitter.com/9O9yZMifiq — Exatlón México (@ExatlonMx) October 13, 2020

Al final la competencia que la quedaron los Héroes quienes podrás disfrutar de la fortaleza por toda una semana, esto condena a que los Titanes deban pasar sus siguientes días en la cabaña. Si bien Mati no abandonó la competencia por la lesión, es evidente que al tener movimiento y activo su musculo no se presentó una inflamación, en el programa de este martes podría saberse del desenlace de al competidora.

De acuerdo con algunas cuentas en redes sociales que se han dedicado a revelar algunos spoilers desde los inicios de la temporada, aseguras que Mati Álvarez si estará presente en las competencias pero no podrá participar pues su lesión necesitará reposo.

Mati Álvarez volvió a ganar una medalla en el Reto Camino a Tokio | Vía Exatlón México

En redes sociales los fans de la atleta agradecieron que solo se tratase de un mal golpe y que no pasó a mayores, muchos dejaron sus mensajes de apoyo a la líder de Titanes, "Lo bueno que solo fue un susto, @matialvarezs es de las mejores! En algunas ocasiones podrá perder, pero nunca se rendirá", "Gracias que Mati está bien, el Exatlón no sería no mismo sin ella pues muchos esperamos ver sus hazañas".

El programa de este martes 13 de octubre será totalmente en vivo a través de la señal de Azteca Uno, hoy se juega el circuito de los enigmas en los cuales podrán entregar algunos premios para los concursantes, justo como lo hizo Héroes la semana anterior. El inicio será en punto de las 19:30 pm y podrás seguir lo más relevante en la cuenta de Twitter del programa.