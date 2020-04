Así fue la historia del engaño de Rafa Márquez a Adriana Lavat

Los problemas de matrimonio o de pareja en futbolistas siempre son escandalosos pues al ser figuras publicas al igual que sus parejas en algunos casos logran captar la atención de las personas.

Y cuando te llamas Rafael Márquez la situación se puede salir de control y es que la que parecía una de las grandes parejas del medio del espectáculo se convirtió en una verdadera historia.

La pareja inicio su camino como matrimonio el 27 de diciembre de 2003, un acontecimiento muy llamativo para los medios mexicanos que con grandes coberturas llevaron los pormenores de la boda de la actriz y del futbolista.

Todo marchaba de perfecta manera cuando luego de 4 años de relación en 2007 sin previo aviso la pareja decidió separarse, durante ese tiempo Rafa Márquez había sido padre en dos ocasiones, Santiago y Rafaela. La situación comenzó a ponerse fuerte al revelarse que las cosas no acabaron de la mejor manera, Adriana demandaba al entonces jugador con pensiones para el cuidado de sus hijos.

Luego el jugador respondió con una demanda luego de enterarse que las pensiones no eran para lo que ella explicaba, pues argumentaba que eran para la colegiatura de una escuela privada en Miami a la cual nunca asistieron, al final Márquez ganó la demanda y en el 2015 finalmente llegaron a un acuerdo para el cuidado de sus hijos.

Tiempo después Adriana confesó que el haberse casado con el futbolista le quitó muchas oportunidades de trabajo, pues luego de su separación cayó en depresión por un final que no esperaba pues pensaba que su matrimonio sería para siempre.

Pero todo este problema se había desencadenado por una supuesta infidelidad del jugador de aquel momento del Barcelona y es que Adriana Lavat tiempo después reveló que la actual pareja de Rafa es la causante de su divorcio, Jaydy Michel quien ahora es la esposa del exjugador y fue la misma Lavat que lo confirmó en un programa de televisión de Imagen.

Pues no se había finiquitado mi historia, digamos legalmente, ni en mi cabeza, ni en mi corazón, ni se me dijo con tiempito, oye, pues ya no te quiero, nos vamos a separar o sea, si fue todo como muy revuelto", dijo en la entrevista.