Así ha sido el cambio físico de Ana Lago en su paso por Exatlón México

República Dominicana.- Con más de 10 semanas ya en competencia, Ana Lago se ha ganado el corazón de muchos televidentes a quienes le ha cautivado la sencillez de la gimnasta, así como su gran valor y poder al momento de la competencia. Y quienes la conocen desde su primera incursión en el reality saben que ha cambiado en su apariencia y solo para bien pues sigue siendo de las más guapas del programa.

Ana Lago fue participante de la segunda temporada de Exatlón México en donde a su corta edad sorprendió a más de uno de sus compañeros con su gran destreza y condiciones física.

Su cambio físicamente fue notorio e impactante al mismo tiempo, pues de ver a esa chica delgada, sin mucha masa muscular pues su entrenamiento y trabajo diario le hacían mantener una figura bastante esbelta. Con su primera participación en Exatlón su condición se mantuvo así fue por mucho tiempo. Cuando le tocó salir y siguió en competencia las cosas seguían igual en su cuerpo, esto además de su edad, pues a los 20 años aun no se desarrollaba por completo.

Fue en esta cuarta temporada en donde sorprendió con su incremento de masa muscular, aquella chica delgada había quedado en el pasado, si bien el decir que ya no tenía la misma figura no quiere decir que ahora se vea mal, si no que ahora con 24 años su cuerpo ha cambiado y el volumen de su cuerpo ha cambiado también para bien.

Comparación en plena competencia | Foto: Especial

Una mucho más madura se ha presentado en las playas de Exatlón, evidentemente su flexibilidad seguía con ella y sus grandes rutinas con las que ha crecido. Además de que estar tanto tiempo en un reality show en donde no todo puede ser igual para los competidores es evidente que el cambio físico es algo inevitable, incluso con solo un bronceado puede hacer la diferencia.

Los puntos más marcados y evidentes son es sus piernas pues la gran resistencia se centra en las piernas, todo gran esfuerzo en Exatlón involucran las extremidades inferiores y es algo que los atletas han estado trabajado previo al inicio de la temporada, pues la mayoría de los que hoy concursan ya tuvieron la oportunidad de presentarse antes y saben que es lo que se necesita.

En lo que respecta a Ana Lago, tras ya 10 semanas de competencia pura, ha sido junto a Mati Álvarez y Zudy Rodríguez las más constantes en el equipo de Titanes, las tres han sido muy parejas en su rendimiento y las batallas por la supervivencia para ellas han sido caso nulas.

La edad el principal motor para el cambio | Foto: Especial

Por su fuera poco Ana ha estado envuelta en algunos chismes que la involucraban con Aristeo y Adrián Medrano, ambos compañeros de equipo, con quienes tuvieron algún acercamiento en las semanas pero que solo eran amigos, pues fuera, en la vida real, Ana ya se encuentra con su pareja quien la espera tras su participación en el programa.

Recientemente Titanes perdieron a un integrante, Adrián Medrano dejó el reality y fue Ana una de las que se despidieron de él pues en el tiempo que pasó en el equipo formaron una buena amistad.