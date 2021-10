Así la actividad de jugadores mexicanos en la jornada 3 de Champions League

Europa.- Terminó toda la actividad de la jornada 3 de la Champions League, varios equipos ya han tomado una gran ventaja en sus grupos y algunos más se están perdiendo en el camino. Incluso hubo quienes respiraron y se encaminan a tener un cierre de fase de grupos mucho más competitivo.

De la misma forma los jugadores mexicanos vieron acción esta media semana y no a todos les fue bien, Edson Álvarez y el Ajax el más destacado, seguido de Jesús Manuel Corona con el Porto y al final Héctor Herrera y el Atlético de Madrid que cayó en su partido.

Hablando de este último, Héctor Herrera se quedó en la banca del Atleti luego de que se complicara todo para el equipo español con una expulsión de Griezmann por una artera patada en el rostro de un rival. Tras esa jugada el mexicano ya no fue una opción para el Cholo Simeone que priorizó no ser goleador aunque al final cayeron 2-3. Con esa derrota se queda en el segundo lugar del Grupo B detrás del Liverpool con 4 puntos y está empatado con el Porto.

Leer más: Edson Zuñiga creador del "Compayito" reveló que tuvo que vender postres para sobrellevar la pandemia

Siguiendo en ese grupo el equipo de Portugal le hizo los honores al Milan. En el tramite del partido el equipo del Porto fue más confiable al punto de llevar a los italianos a no encontrar la forma de entrar a su campo. El gol de la diferencia llegó en el 65' con Luis Fernando Díaz. Jesús Manuel Corona no fue parte del once inicial pero ingresó de cambio y jugó 23 minutos.

Y en el último partido de mexicanos en Champions League, el canterano americanista, Edson Álvarez dio catedra de cómo se debe jugar un partido de gran importancia ante el Borussia Dortmund que no pudo ni meter las manos ante la goleada que recibió de 4-0. El mexicano fue parte fundamental para cuidar el medio campo en donde jugó lo 90 minutos.

Gracias a ese marcador el equipo neerlandés se quedó con liderato el Grupo C con 9 unidades siendo uno de los pocos equipos que lograron ganar sus primeros 3 juegos en esta primera vuelta de la Champions League. Ahora los mexicanos regresarán a realizar su actividad para la liga local. La jornada 4 de la Champions regresará hasta dentro de un par se semanas hasta el 2 de noviembre.