¡Así o más a gusto! Perla Mont causa envidia de cómo pasa su inicio de semana

Nuevo León.- Perla Mont está de visita en su segunda casa, Monterrey y es que se encuentra arreglando temas personales pero eso no la desvían de sus momentos de descanso y es que la modelo dejó con la boca abierta a todos en redes luego de ver el nivel de relajación que maneja justo al inicio de semana.

A través de su cuenta de Instagram Perla Mont compartió una simple fotografía en donde cualquier ángulo muestra la perfección, iniciando con la excelente figura de la modelo que ha sabido cuidarlo y amarlo para ser de las más sensuales en las plataformas, como tambien cada uno de los elementos que la acompañan.

Sol, calor, traje de baño, cerveza y Perla Mont, así es como la conductora inició la semana y no conforme con ello dio cachetada con guante blanco a todas las personas que día a día se la pasan desacreditando por su estilo de vida o por su físico, pero como ella misma lo ha dicho, si no trabajara como lo hace no podría disfrutar nada de lo que apenas se ven en redes.

Acotando al mensaje para sus detractores tambien dejó un mensaje más que acorde para ese tipo de personas que están en la vida de alguien pero no aportan nada y aconsejó dejarlas ir y vivir con mucho entusiasmo cada momento importante en sus vidas, "No eres egoísta por alejarte de las personas que te agotan… la vida es demasiado corta, disfrútala con los que realmente te merecen", comentó.

Así disfruta Perla Mont de un día descanso | Foto: Instagram Perla Mont

Una de las cosas que más impresiona especialmente para las mujeres que siguen a Perla Mont es su estilo de vida, desde muy temprano comparte sus rutinas de ejercicio, nunca para, tiene cientos de cosas por hacer y siempre hay tiempo para sus descansos y citas para embellecerse aun más con masajes y muchas cosas más. Tambien con el tema de su hijo que aunque ya es algo mayor tambien le piden que pase el consejo para estar de 10 luego de ser madre.

Todas esas cosas son las que hacen a Perla Mont una mujer influyente en las redes, no por nada más de 300 mil personas la siguen y están al pendiente de todo lo bueno que pueden aprender de la influencer que día a día menciona.