Así quedó el tobillo de Kalinic tras una fuerte entrada

Milán, Italia.- El pasado miércoles, el conjunto del Milán por fin le pudo regalarle a su afición una alegría luego de tener una temporada desastrosa al más no poder, pues la inversión de aproximadamente 200 millones de euros en refuerzos no ha servido de mucho debido pues algunos pensaban que el principal responsable era el ahora técnico del Sevilla, Vincenzo Montella, pero no fue así.

El Milán derrotó en tiempo suplementario a uno de sus archirrivales en el futbol italiano como es el Inter en una nueva edición del clásico de la ciudad el cual se disputó en los cuartos de final de la Copa Italia, con la victoria los dirigidos por Gennaro Ivan Gattuso se clasificaron a las semifinales y apuntan con mucha motivación rumbo al título.

Sin embargo, durante el encuentro se suscitó un episodio que dejó preocupado a más de alguno ya que el futbolista croata Nikola Kalinic recibió una fuerte entrada de un rival misma que lo dejó lesionado y con una imagen aterradora de la parte afectada.

Es por eso, que el mediocampista no pudo viajar a Florencia para disputar el encuentro de liga ante la Fiorentina, pues aún no se sabe la gravedad de la lesión sufrida es por eso que no lo quisieron arriesgar.

Kalinic aprovechó sus redes sociales para publicar una imagen de su tobillo lastimado luego de la entrada que le provocó un notorio hematoma así como un par de cortes. A pesar de que la imagen se ve un poco perturbadora, se espera que la lesión del delantero, de 29 años de edad, no sea tan grave y que pronto regrese a la actividad con el cuadro del Milán.

En cuanto al duelo que se perdió ante la Fiorentina, los dirigidos por Gennaro Gattuso siguen sin dar resultados positivos en la liga, esta vez fue un empate 1-1 de visitante y continúan en la media tabla muy lejos de la clasificación para puestos europeos en donde desde el inicio de esta campaña se esperaba que estuvieran.

El delantero croata llegó a reforzar el Milán para esta temporada luego de una etapa exitosa con el conjunto de la Fiorentina, se esperaba que fuera el hombre importante en el ataque tras la salida del colombiano Carlos Baca, sin embargo, ha tenido un rendimiento por abajo de lo que marcaban las expectativas.

Por el momento Nikola Kalinic ha disputado un total de 16 partidos con los Rossoneri y ha anotado solamente cuatro goles.