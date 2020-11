Así se encuentran los grupos de la UEFA Champions League tras 3 jornadas

Europa.- El inicio de la UEFA Champions League 2020-2021 ha resultado bastante atractiva para los aficionados que desde casa deben ver los partidos de sus equipos favoritos pues no todos tienen la posibilidad de asistir a sus estadios. Partiendo de ese punto, es mucho más importante estar informado de cómo va cada uno de los equipos en ya tres jornadas de la fase de grupos.

Con 48 juegos disputados desde el inicio de la temporada, se han presentado algunos resultados que han sorprendido mientras que otros son totalmente esperados y que hubiera resultado mucho más difícil de creer si no hubieran pasado. Hasta el momento el equipo a vencer es nada mas que el Bayern Munich, conjunto que sigue con su gran paso invicto luego de haber ganado la pasada temporada y ahora con sus 3 victorias y sus 9 puntos.

Aunque no es el único pues el Manchester City le sigue de cerca con 3 victorias también, y por si fuera poco el Liverpool quien se ha ganado el respeto del futbol europeo sigue los pasos muy de cerca, además de que no han recibido gol en lo que va de la campaña. Y para no dejar fuera a los tradicionales equipos con paso perfecto, está el Barcelona que con 3 duelos en fila con victoria y un Messi que está fino desde los 11 pasos lideran el grupo.

Las cosas se comienzan a complicar para otros equipos que en teoría y en el papel deberán ser los clubes protagonistas, como el PSG y el Real Madrid que aunque cuentan con una gran plantilla viven un momento difícil y aunque su calificación está totalmente en sus manos, podrían quedar fuera en un descuido, ahora deberán hacer todo para la segunda vuelta en la fase de grupos.

La Champions League volverá hasta el próximo martes 24 de noviembre. Esta semana y la siguiente no habrá esto está directamente conectado con la Fecha FIFA, de esa forma se espera que los equipos tengan pocas bajas, ante posible contagios de Covid-19. Los partidos que serán de gran interés para el regreso a la actividad son el Inter vs Real Madrid, Bayern Munich vs RB Salzburg, así como el del Barcelona ante el Dinamo.

Lionel Messi ampliando su cuenta goleadora en Champions | Foto: Twitter Champions League

Así marchan los grupos de la Champions League

Grupo A

Bayern Munich | 9 pts Atl. Madrid | 4 pts Lokomotiv | 2 pts RB Salzburg | 1 pts

Grupo B

B. Monchengladbach | 5 pts Shakhtar | 4 pts Real Madrid | 4 pts Inter | 2 pts

Grupo C

Manchester City | 9 pts Porto | 6 pts Olympiacos | 3 pts Marsella | 0 pts

Grupo D

Liverpool | 9 pts Ajax | 4 pts Atalanta | 4 pts Midrjylland | 0 pts

Grupo E

Chelsea | 7 pts Sevilla | 7 pts Krasnodar | 1 pts Rennes | 1 pts

Grupo F

B. Dortmund | 6 pts Lazio | 5 pts Brujas | 4 pts Zenit | 1 pts

Grupo G

Barcelona | 9 pts Juventus | 6 pts Dinamo | 1 pts Ferencváros | 1 pts

Grupo H