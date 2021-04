Así se jugará la Jornada 16 de la Liga MX: Dónde y a qué hora ver los partidos

México.- La Liga MX está viviendo sus últimas semanas en fase regular y sorpresivamente los 18 equipos equipos tienen posibilidad de meterse a pelear por un pase a la Liguilla. Hasta el Necaxa que ocupa el último lugar de la tabla puede meterse, eso sí con una serie de combinaciones.

Este viernes comenzará la Jornada 16 de la Liga MX con una triple cartelera buscando comenzar a definir quienes son los verdaderos equipos que pueden meterse la fase de repechaje. En el primer juego el Puebla le hace los honores a los Pumas que es de los clubes que necesitan ganar para seguir con vida. Más tarde el equipo de Tijuana y Necaxa se enfrentan en la frontera, quien gane continua y quien pierda estaría prácticamente fuera del torneo.

Y para cerrar la actividad del viernes, Mazatlán FC recibe al León, ambos equipos tienen posibilidades ya de asegurar lugar siempre y cuando ganen. Los locales obligados a sacar la victoria para estar más seguros y no quedar fuera del torneo por segunda ocasión.

Para el sábado se llegan los partidos más interesantes con un par de Clásico que definen mucho, pero primero el Cruz Azul se mide ante el San Luis, que necesita la victoria para seguir con vida, un empate o derrota sería quedar fuera. Atlas vs Chivas define al nuevo invitado a repechaje, quien gane se mete a la pelea y se cierra la acción de Liga MX en sábado con el Clásico Regio en donde Tigres quiere escalar posiciones y va ante un Rayados que llega con dos derrotas.

Chivas volvió a la vida y puede meterse directo a Liguilla | Foto Jam Media

La Jornada 16 cierra con tres partidos, dos el domingo y uno más el lunes, Toluca y América en donde el más necesitado son los Diablos que requieren esos puntos para seguir en la lucha aunque por ahora están dentro quieren asegurar. Más tarde en otro duelo de vida o muerte, Querétaro y FC Juárez, quien gane sigue si no dirán adiós. Y el último juego de la Liga MX es entre Pachuca y Santos en Hidalgo con posibilidades para ambos.

Solo hay dos equipos que no se preocupan ya que no perderían sus lugares seguros en Liguilla y son Cruz Azul y América ya que aun perdiendo sus últimos dos partidos no los alcanzarían, incluso podrían entre ellos cambiarse el lugar en la tabla pero no más. Solo falta definir a los otros dos invitados directos que podrían ser el Puebla y Monterrey en caso de ganar.

Jornada 16 de Liga MX

Viernes 23 de abril

Puebla vs Pumas | 19:30 pm | TV Azteca

Tijuana vs Necaxa | 21:06 pm | Fox Sports

Mazatlán FC vs Necaxa | 21:30 pm | TV Azteca

Sábado 24 de abril

Cruz Azul vs San Luis | 17:00 pm | TUDN

Atlas vs Chivas | 19:00 pm | TUDN y TV Azteca

Tigres vs Monterrey | 21:10 pm | TUDN

Domingo 25 de abril

Toluca vs América | 17:30 pm | TUDN

Querétaro vs FC Juárez | 19:30 pm | Imagen TV y Fox Sports

Lunes 26 de abril

Pachuca vs Santos | 21:00 pm | Fox Sports y Claro Sports