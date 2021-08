Así se jugará la jornada 6 de la Liga MX Femenil: Fechas y horarios confirmados

México.- Apenas hace algunas horas ha culminado la jornada 5 de la Liga MX Femenil pero el tiempo apremio y el circuito rosa ya espera la llegada de la jornada 6 que arrancará este mismo viernes y si no quieres perderte ninguna de las acciones te decimos cómo y cuándo ver los partidos.

Para este ocasión la Liga MX Femenil utilizará viernes, sábado, domingo y lunes pero utilizará este último para llenar la cartelera en donde tendrá grandes partidos como el América vs San Luis en donde ambos equipos buscan afianzarse dentro de los mejores 8.

Un poco más tarde los equipos de Rayadas y Toluca serán protagonistas de otr gran partido casi se empalmará con las acciones de Mazatlán FC y el Pachuca, dos conjuntos que no han tenido un buen arranque de torneo.

Pero los juegos que más llaman la atención y no por ser verdaderos grandes partidos pero si por lo que pueden o no hacer en ellos para Tigres y Chivas quienes son las líderes y la caída de una de ellas podría significar escapar en la tabla o ser alcanzadas. Además en el caso de las Amazonas para saber si el récord de 27 juegos invictos continua o culmina.

La fecha 6 de la Liga MX Femenil se completa con el Querétaro vs FC Juárez, el Atlas vs Pumas y las acciones del León vs Santos, 3 grandes partidos que tienen equipos con capacidad para estar en Liguilla y otros más que buscan su primera victoria.

Cartelera Jornada 6 del Apertura 2021

Viernes 20

Querétaro vs FC Juárez | 17:00 pm | TVC Deportes

Sábado 21

Cruz Azul vs Tigres | 12:00 pm | TUND

Domingo 22

Atlas vs Pumas | 12:00 pm | TVC Deportes

Lunes 23

Necaxa vs Puebla | 17:00 pm | TUDN

América vs San Luis | 19:00 pm | TUDN

León vs Santos | 19:00 pm | Sin transmisión

Rayadas vs Toluca | 19:00 pm | Fox Sports

Mazatlán vs Pachuca | 20:00 pm | TVP

Tijuana vs Chivas | 21:00 pm | Fox Sports