Así se jugarán las semifinales de la Eurocopa Femenina

Europa tendrá nuevo campeón en la rama femenil, luego que la Selección de Países Bajos quedó eliminada en cuartos de final contra su similar de Francia. Un solitario gol de Ève Périsset, anotado por la vía del penal en tiempo extra, le dio a las dirigidas por Corinne Diacre el triunfo y el último boleto a semifinales de la Euro.

Es la primera ocasión que la Selección de Francia avanza a semifinales de la Eurocopa Femenina, pues en las tres primeras participaciones quedó eliminada en la primera fase, y en las 3 más recientes en cuartos de final. Ahora tendrá una dura prueba ante Alemania, la máxima ganadora del torneo.

La selección germana, que en la edición pasada quedaron eliminadas en cuartos de final, tienen 8 títulos de UEFA, uno como Alemania Federal en 1989 y los otros 7 de 1991 a la fecha, 6 consecutivos entre 1995 y 2013. En la fase de grupos fue uno de los equipos que ganó sus 3 partidos, con 9 goles a favor y ninguno en contra.

En cuartos eliminó 2-0 a Austria, por lo que mantiene invicta su valla y es la mejor defensiva del certamen. Mientras que la mejor ofensiva es la del equipo anfitrión, la Selección de Inglaterra, que en fase de grupos también ganó todos sus juegos, además que marcó 14 goles.

Ya en la fase final, las dirigidas por Sarina Wiegman enfrentaron a España y aunque se fueron abajo en el marcado al minuto 54, empataron al 84 y en el inicio del tiempo extra remontaron. Con ello, Inglaterra avanzó por tercera ocasión a semifinales y buscará la segunda final de su historia.

En 2017, las inglesas llegaron a semifinales pero les eliminó Países Bajos, curiosamente dirigidas entonces por Wiegman. Mientras que en 2009 clasificaron hasta la final pero la perdieron contra Alemania, por lo que ahora como locales buscarán revancha y un título histórico.

No obstante, primero tendrán que superar a Suecia, que eliminó a Bélgica con un solitario gol de Linda Sembrandt en la compensación para evitar los tiempos extra. Las suecas fueron las primeras campeonas de la Euro en 1984, pero desde 2001 no llegan a una final, por lo que no serán un rival sencillo de superar para Inglaterra.

El juego entre las anfitrionas y Suecia está programado para el martes 26 de julio a las 14:00 horas del centro de México, mientras que la otra semifinal se jugará el miércoles 27 en el mismo horario. Las ganadoras de cada duelo de enfrentarán en la final el domingo 31 de julio, en punto de las 11:00 horas.