Así va la demanda de Saúl 'Canelo' Álvarez contra DAZN y Golden Boy

El próximo mes de noviembre, el cuatro veces campeón mundial Saúl 'Canelo' Álvarez cumplirá un año sin pelear y su regreso al cuadrilátero se ha demorado por la demanda que presentó contra las empresas DAZN y Golden Boy Promotions, por incumplimiento de contrato.

El peleador de Guadalajara no sube al ring desde el 2 de noviembre de 2019, cuando noqueó a Sergey Kovalev, para conquistar el título de peso semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Recientemente se dio a conocer que Álvarez y su equipo legal han respondido a la acción pidiendo que su demanda multimillonaria en curso regrese a la corte federal.

Los abogados de Alvarez y SA Holiday Inc. han presentado una Notificación de Casos Civiles Relacionados enmendada, apenas dos días hábiles después de que DAZN Media Inc., una de las varias compañías nombradas en la demanda original, presentó una acción separada para una Notificación de Remoción en un Tribunal Superior de Los Ángeles, el 8 de octubre.

Esta acción generó así un nuevo caso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Ahora la notificación presentada por la parte de Saúl Álvarez pide que ambos casos sean asignados y escuchados en el mismo tribunal.

Acción legal

Cabe recordar que 'Canelo' Álvarez (53-1-2, 36KOs) presentó originalmente una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Central de California, el 8 de septiembre, alegando incumplimiento de contrato, fraude, encubrimiento, entre otras acusaciones.

El campeón mexicano busca que se reparen daños y perjuicios de al menos 280 millones, el saldo restante de su contrato con Golden Boy Promotions (GBP) por los servicios prestados a DAZN-USA tras su acuerdo récord por 11 peleas y 365 millones de dólares, alcanzado en octubre de 2018.

DAZN North America, Inc., DAZN Media Inc., DAZN US LLC., Perform Investment Limited (ahora DAZN Limited), Golden Boy Promotions LLC, Golden Boy Promotions Inc. y Oscar de la Hoya, el promotor de Alvarez, son todos los demandados.

El caso fue presentado al Honorable Juez Percy Anderson del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, quien desestimó el caso sin prejuicio el 11 de septiembre por falta de jurisdicción, aunque con espacio para una presentación enmendada que se completaría a más tardar dl 28 de septiembre pasado, lo cual se cumplió.

En tal demanda se menciona que la empresa de streaming no tiene ningún derecho de aceptar o rechazar cualquier rival del púgil mexicano y los rivales se negociarán entre Saúl Álvarez (53-1-2, 36KOs) y la promotora Golden Boy.

Mientras se resuelve este conflicto, el tapatío entrena en el gimnasio de Eddy Reynoso, en la ciudad de San Diego, California, también se preparan el invcto sensación Ryan García y el sonorense Óscar Valdez.