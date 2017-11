Atlanta es privado de 9 internacionales por sanción

Atlanta, Estados Unidos.- El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, impuso el martes severas sanciones a los Bravos de Atlanta, incluida la pérdida del venezolano Kevin Maitán y de otros ocho peloteros, por infracciones que el club cometió en el mercado de jugadores internacionales.

Manfred impuso también una suspensión permanente a John Coppolella, ex gerente general de los Bravos. Gordon Blakeley, ex asistente especial del equipo y quien fungía como el principal cazatalentos internacional, no podrá prestar servicios a ningún club durante un año.

El comisionado explicó que la investigación realizada por las Grandes Ligas determinó que los Bravos eludieron las reglas de fichajes internacionales de 2015 a 2017, al transferir dinero reservado para bonificaciones de un pelotero a fin de hacer más jugoso el convenio de otro jugador.

Rob Manfred comisionado de las Grandes Ligas/AP

Entre los nueve jugadores de cuyos servicios han quedado privados los Bravos destaca Maitán, pelotero de cuadro quien firmó por 4,25 millones de dólares en 2016.

Con información de AP