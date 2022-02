Atlas: Diego Cocca destaca identidad de los Pumas previo al juego en el Estadio Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Rojinegros y Auriazules se encontrarán en el Monumental Estadio Jalisco después de dos meses de haber disputado la semifinal del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. El técnico de Atlas, Diego Cocca, acepta que no será un duelo sencillo en la 'Perla Tapatía' pero si una prueba interesante con sabores de fiesta grande, pues destaco varios puntos que ha mostrado Pumas en este inicio de C2022.

"Creo que Pumas tiene una identidad propia, es un equipo intenso, que juega a atacar. Tienen una idea de juego muy clara y un técnico con experiencia. Esperamos un partido muy duro, que debemos jugar con inteligencia porque los detalles van a ser importantes", mencionó el técnico en rueda de prensa.

El actual monarca de la Primera División sufrió un duro golpe en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Aunque no conoció la derrota frente a Club Puebla perder tres puntos en la última jugada causó un golpe interno, no obstante Cocca destaca que su plantel defensor del título sea uno de los dos invictos después de cinco partidos.

"El equipo viene haciendo un esfuerzo para hacer las cosas bien, en tratar de aprovechar cada semana para mejorar y seguir en crecimiento como un equipo más competitivo", indicó el técnico que espera aprovechar el desgaste que podría exponer el club Universitario luego de jugar la ida de la Concachampions frente al Deportivo Saprissa.

"Somos conscientes que vamos contra un rival muy duro, que está jugando dos competiciones; Jugó el miércoles y también viene con un desgaste, pero que tiene buena plantilla y posiblemente vendrá a hacernos un buen partido en nuestra casa".

Por otro lado declaró las razones por las que Emanuel Aguilera no terminó el partido amistoso en Texas. "Aguilera sufrió una molestia y salió, estamos evaluando a ver cómo está, todavía tenemos un par de días para ver si jugará o no, todavia no lo sabemos. En cuanto tengamos más noticias se lo haremos saber", señaló.

Atlas de Guadalajara recibirá a Pumas de la UNAM el próximo domingo 20 de febrero en punto de las 20 horas (tiempo de México) 19:00 horas (tiempo de Culiacán). La Academia es sublíder con once unidades mientras que los felinos toman la sexta casilla con 9 dígitos.

