Atlas: Diego Cocca espera que el VAR no afecte el duelo de la final contra Pachuca

El director técnico de los Rojinegros del Atlas, Diego Cocca, ironiza con la aplicación del VAR previo a la final del torneo Clausura 2022 de la Liga MX ante los Tuzos del Pachuca, ya que en el juego de vuelta de semifinales ante Tigres se vio afectado en ese aspecto.

“No tengo dudas que no hay nada que preguntar porque todo está muy claro y será una lucha en imponer condiciones entre dos equipos que no especulan y será de detalles. Que el VAR no pase como en el de Tigres (risas)”, dijo Cocca en el Día de Medios previo a la final de ida en el Estadio Jalisco.

Diego Cocca asegura que ambos equipos tienen una gran plantilla con una identidad muy especial en esta final.

“Lo que hay que destacar es que son dos equipos con identidad e imponer condiciones. Siempre en el futbol pasa que uno domina, pero lo ideal es que cuando uno domine pueda reflejar en el marcador”, agregó el argentino.

El estratega argentino asegura que ahí mucha ilusión de ser campeones y por su parte coronarse como bicampeones de la Liga MX.

“El bicampeonato es una palabra muy fuerte y ambiciosa, pero tengo unos jugadores que confían en la palabra de uno y fue el objetivo que nos pusimos el día que volvimos, sin pretemporada, con Covid”, resaltó Cocca.

Por último, Diego Cocca afirma que ha disfrutado muchísimo esta etapa con los Rojinegros del Atlas, en la cual ya logro hacer historia al ser campeón con el equipo después de 70 años de sequia sin campeonato.

“Llegamos a una final y es lo más alto, puede que nos toque ganar o perder, pero el proceso lo he disfrutado muchísimo y mis jugadores me han demostrado que tienen hambre y no se conforman. Sabemos que es difícil, pero estamos acá y nos quedan dos partidos”, manifestó.